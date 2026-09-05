PSG : Barcola parti, Al-Khelaïfi n'a pas pleuré

Transféré à Liverpool cet été, Bradley Barcola a préféré quitter le Paris Saint-Germain à cause de son statut de remplaçant. Après son départ, le président parisien Nasser Al-Khelaïfi a donné son opinion.

exceptionnel », beaucoup s’interrogent sur les choix du Si Luis Enrique se satisfait d’un mercato », beaucoup s’interrogent sur les choix du Paris Saint-Germain . Et plus précisément sur le cas Bradley Barcola. Alors que l’ailier français offrait de la profondeur aux Parisiens, les nouveaux venus Ferran Torres, Maghnes Akliouche et Mika Godts sont moins attirés par les espaces derrière les défenses adverses. L’absence de son profil pourrait donc manquer au double champion d’Europe au cours de la saison. Mais pour le moment, ce paramètre ne semble pas inquiéter le club de la capitale et son président.

Al-Khelaïfi ne regrette rien

Interrogé par le journaliste de talkSPORT Jim White, le Qatari a confié que Bradley Barcola n’avait pas été retenu après son refus de prolonger et son accord trouvé avec Liverpool. « Hier soir, j'ai parlé à Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, a relayé notre confrère dans des propos relayés par TEAMtalk. Il m'a dit que Bradley Barcola est un joueur incroyable, mais que tout joueur qui ne souhaite pas rester peut partir. Il m'a ensuite dit que ça a pris du temps, mais que Mike Gordon (le président de FSG, propriétaire des Reds) a été très professionnel et direct, et que ça leur a permis de conclure l'accord ensemble. »

L’avis de Nasser Al-Khelaïfi correspond logiquement à la réaction de Luis Enrique. Cette semaine en conférence de presse, l’entraîneur du Paris Saint-Germain a lui aussi validé le départ de l’international tricolore à qui il ne pouvait pas offrir le rôle réclamé. « Il voulait partir car il voulait avoir plus de temps de jeu et d'importance dans l'équipe, confirmait l’Espagnol. Je ne pouvais pas lui donner ça. » Désormais, la direction francilienne ne retient plus personne, à condition de recevoir une offre satisfaisante comme les 145 millions d’euros de Liverpool.