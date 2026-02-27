OL : Adidas fait un énorme cadeau à l'OL

Équipementier de l'OL depuis 2010, et sous contrat avec le club rhodanien jusqu'en 2029, Adidas a pris une décision stratégique qui va faire entrer Lyon dans une nouvelle dimension.

Adidas Local Elite Team, qui va permettre à l'OL d'avoir un traitement de faveur et surtout plus d'équipements différents à proposer à la vente. En même temps que le club français, d'autres équipes intégreront la saison prochaine cette structure de clubs privilégiés, à savoir l'Ajax Amsterdam, Benfica et Fenerbahçe. Plus concrètement, la marque aux trois bandes fera bénéficier l'Olympique Lyonnais « d'un traitement haut de gamme, avec notamment des maillots conçus autour de la technologie de pointe Climacool+ ». Le média spécialisé précise également que l'OL et les trois autres équipes auront droit à une collection hors terrain et lifestyle élargie. Adidas veut mettre les petits plats dans les grands pour ces formations européennes. C'est le site spécialisé FootyHeadlines qui le révèle ce vendredi, Adidas a décidé d'intégrer l'Olympique Lyonnais dans son groupe

L'OL de mieux en mieux traité par Adidas

Il y a deux ans, c'est Aston Villa, l'AS Rome, Newcastle et le Celtic qui ont eu droit d'intégrer le groupe Adidas Local Elite Team. Pour l'Olympique Lyonnais, c'est évidemment un signal très positif envoyé par l'équipementier, qui ces dernières saisons a réussi de très beaux maillots pour le compte du club rhodanien. Mais en offrant une gamme plus large, notamment dans des tenues lifestyle, la marque allemande va forcément faire le bonheur des supporters lyonnais, d'autant que sportivement l'équipe de Paulo Fonseca brille de nouveau. Si l'OL joue la Ligue des champions la saison prochaine, Adidas aura doublement réussi son coup, même si la marque aux trois bandes n'attend pas la fin de saison pour promouvoir Lyon dans ses clubs d'élite. A voir si cela va aboutir également à l'extension du contrat qui lie Lyon et Adidas, lequel s'achève dans trois ans. A priori, les feux sont tous au vert entre les deux partenaires.