L’OM en fuite à Marbella, une légende vomit

OM27 févr. , 10:00
parGuillaume Conte
1
L'OM a pris la décision de s'exiler en Espagne cette semaine pour préparer dans la sérénité le choc face à l'OL. Une idée catastrophique selon Pascal Olmeta.
Pour la première semaine complète d’entrainement sous Habib Beye, l’Olympique de Marseille possède des conditions optimales pour travailler. Les Phocéens sont partis pour l’Espagne profiter des installations de Marbella. Un groupe ensemble pendant une petite semaine, des soins et des entrainements sur le même lieu, et surtout un espace privatisé pour pouvoir se concentrer pleinement sur la saison à redresser. L’hôtel et les entrainements sont interdits au public, ce qui permet à la pression de retomber.

La leçon de morale de Pascal Olmeta

Un départ pour l’Espagne que Pascal Olmeta ne comprend pas. Ancien gardien de l’OL et de l’OM, le Corse est connu pour son sang chaud. Et il ne fallait pas le chauffer sur cette décision des dirigeants marseillais de partir s’exiler en Espagne pour préparer un gros match. Pour le gardien volant connu pour son goût pour sortir de ses cages balle au pied, l’OM n’assume pas du tout de jouer avec la pression d’une ville et d’un stade, et cela ne donne pas une bonne image de l’équipe.
« Ils sont allés faire quoi à Marbella ? Bronzer ? Ça fait rire tout le monde. Les joueurs ne peuvent pas s’entraîner à la Commanderie ? Et puis, si tu veux leur montrer que c’est une chance de jouer à l’OM, tu prends un bus, tu les emmènes à la Timone voir les enfants malades avant d’aller à l’entraînement. Et tu peux aussi t’entraîner devant les supporters, c’est la vraie vie ça ! Après, tu retrouveras les vraies valeurs. Les gens qui vont au stade, eux, ils restent à Marseille, se fatiguent au boulot toute la semaine, et attendent le match du week-end avec impatience. Pendant ce temps, toi tu vas à Marbella… », a dénoncé un Pascal Olmeta remonté comme un coucou dans Le Progrès.
Pour Pascal Olmeta, il devient très compliqué de suivre ce qui se passe concrètement à l’OM, et notamment qui est réellement en charge du club. Et selon lui, la nomination de Habib Beye au poste d’entraineur ne changera pas grand chose à la situation actuelle du club provençal.
1
