Supercopa : Le Real remporte le derby et rejoint le Barça en finale

Demi-finale de la Supercoupe d’Espagne :

Stade Roi-Abdallah (Djeddah, Arabie Saoudite).

Buts : Sorloth (58e) pour l’Atlético de Madrid ; Valverde (2e), Rodrygo (55e) pour le Real Madrid

Grâce à cette victoire un peu dans la douleur, le Real rejoint le Barça en finale de cette Supercoupe d’Espagne. Face au tombeur de Bilbao (5-0), l’équipe de Xabi Alonso tentera de remporter son deuxième Clasico de la saison pour s’offrir le premier titre national en 2026. Cette finale se déroulera ce dimanche en Arabie Saoudite.