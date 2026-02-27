Il pleure ce milieu français qui a quitté l’OM, ce n’est pas Rabiot

L'OM inquiète avant de recevoir l'OL ce dimanche. C'est notamment le manque de caractère des joueurs provençaux qui fait hurler ce consultant.

Une victoire sur les six derniers matchs, un changement d’entraîneur et des dirigeants à l’avenir très incertain, l’Olympique de Marseille n’a pas préparé le match décisif contre l’OL de ce dimanche dans les meilleures conditions. La défaite à Brest a surtout illustré que le problème ne pouvait pas être mis intégralement sur le dos de l’entraineur, la nomination de Habib Beye n’ayant pas entrainé de miracle au niveau de la performance des joueurs.

Mais c’est surtout sur le plan de l’engouement, de la combativité et de l’envie que les Marseillais déçoivent leurs supporters. Une équipe apathique, qui subit les assauts adverses, cela ne plait pas à Marseille. Et surtout à Jean-Charles de Bono, ancien joueur et dirigeant du club, qui rêve de revoir des joueurs qui ont la gnaque. Même si le raisonnement est un peu trivial, le consultant du FC Marseille estime qu’un élément comme Matteo Guendouzi aurait fait du bien dans son équipe pour secouer le vestiaire et montrer l’exemple niveau combativité sur le terrain.

Un seul joueur échappe à la critique

« Un Guendouzi il jouerait les doigts dans le nez dans cette équipe. Moi il me faut des joueurs qui en ont entre les jambes. Aujourd’hui, on veut des joueurs ceci, cela, nanani, nanana. Ce ne sont pas des vrais hommes. Il faut des joueurs qui en ont dans le ventre », a lancé Jean Charles De Bono, pour qui l’OM manque clairement de caractère.

Un seul joueur échappe à la critique du consultant, il s’agit de Timothy Weah, qui est en effet l’un des rares éléments de cette saison a être régulier et à montrer une grosse activité sur le couloir droit, sans perdre la face quand le navire tangue. Cela fait bien peu pour un effectif qui peine à convaincre. Et les supporters de constater que, avec Adrien Rabiot, Matteo Guendouzi ou Valentin Rongier, leur milieu de terrain aurait certainement plus fière allure qu’en ce moment.