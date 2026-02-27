Rennes : Jérémy Jacquet ne rejouera plus ?

Et je sais bien que dans quelques minutes certains lyonnais vexé vont dire que ce n'est pas vrai blablablabla...Mais ils seront de mauvaise foi car c'est un fait avéré!!
Lyon est le club qui a le tirage le plus chateux depuis le debut de la compétition, c'est absolument dingue!!
S'il veut bien continuer cette bonne tradition, je ne lui en voudrais pas.
Il y a des supp chez nous qu'on entend jamais quand le club tourne et qui apparaissent dès que c'est la crise. Ils sont jamais content, jamais rien n'est assez bien. Ils ne sont là que pour souffler sur les braises. Ce sont des supporters pyromanes. Et il y en a ici. Après Benatia a des torts mais tout le monde était d'accord pour dire que son arrivée avait permis de signer de noms qu'on n'aurait pas signé sinon. Les même qui disaient qu'il était un génie parce qu'on avait signé Rabiot, le dénigrent aujourd'hui... Pas besoin d'ennemi avec eux. On a ce qu'il faut chez nous, dans notre camp...
L'avantage pour le LOSC c'est que passer Aston Villa veut dire qu'en quart et en demies il recevront au match retour tout comme l'OL et une finale OL / LOSC
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|54
|23
|17
|3
|3
|52
|19
|33
|52
|23
|17
|1
|5
|44
|20
|24
|45
|23
|14
|3
|6
|37
|23
|14
|40
|23
|12
|4
|7
|48
|31
|17
|37
|23
|11
|4
|8
|36
|31
|5
|37
|23
|10
|7
|6
|37
|35
|2
|34
|23
|10
|4
|9
|39
|30
|9
|34
|23
|10
|4
|9
|38
|36
|2
|32
|23
|8
|8
|7
|32
|36
|-4
|31
|23
|8
|7
|8
|33
|27
|6
|30
|23
|8
|6
|9
|31
|34
|-3
|29
|23
|8
|5
|10
|22
|28
|-6
|26
|23
|6
|8
|9
|20
|29
|-9
|24
|23
|6
|6
|11
|30
|43
|-13
|23
|23
|5
|8
|10
|27
|40
|-13
|17
|23
|4
|5
|14
|17
|33
|-16
|17
|23
|4
|5
|14
|22
|40
|-18
|13
|23
|3
|4
|16
|22
|52
|-30
🚨 𝗧𝗥𝗢𝗜𝗦 𝗔𝗕𝗦𝗘𝗡𝗧𝗦 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗟𝗘𝗦 𝗗𝗘́𝗕𝗨𝗧𝗦 𝗗𝗘 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖𝗞 𝗛𝗔𝗜𝗦𝗘 𝗔𝗨 𝗥𝗢𝗔𝗭𝗛𝗢𝗡 𝗣𝗔𝗥𝗞 ! 🤕❤️🖤 Le Stade Rennais devra se passer de Jacquet, Frankowski et Kamara pour la réception de Toulouse ce samedi. (Conf. de presse)