Rennes : Jérémy Jacquet ne rejouera plus ?

Le 7 février dernier, le Stade Rennais s’est incliné à Bollaert face au Racing Club de Lens. Une défaite qui a sonné la fin de l’histoire bretonne d’Habib Beye mais potentiellement celle, également, de Jérémy Jacquet.

Auteur d’une saison très solide pour sa première année complète avec le Stade Rennais , Jérémy Jacquet a rapidement attiré l’œil des grands clubs européens. Le défenseur français a été transféré cet hiver du côté de Liverpool contre 70 millions d’euros. Mais le natif de Bondy est resté en prêt en Bretagne pour finir la saison avec son club formateur. Malheureusement, le 7 février dernier lors du déplacement à Lens, Jacquet s’est blessé au niveau de l’épaule. Depuis, le défenseur de 20 ans est sur la touche et son avenir à Rennes se floute de plus en plus.

Jacquet vers une fin de saison ?

Ce vendredi, Ouest-France fait le point sur la situation. Le quotidien régional explique que la fin de saison de Jérémy Jacquet est compromise. L’international espoirs français pourrait se faire opérer dans les prochaines semaines, ce qui mettrait un terme à sa saison. « C’est ce qui est murmuré, mais personne ne l’a confirmé, » précise Ouest-France. Le nouvel entraîneur du club breton, Franck Haise est resté dubitatif en conférence de presse avant la réception de Toulouse ce week-end : « Je ne sais pas encore précisément. Jérémy fait ses soins, sa rééducation, il travaille en salle, on en est là pour le moment… » a glissé l’ancien technicien du Gym. Le quotidien prégional précise également que Liverpool veut jouer un rôle dans cette décision. Les Reds ne veulent pas récupérer un joueur amoindri afin que la future préparation estivale se passe au mieux. Le dossier reste complexe. De son côté, le Stade Rennais doit trouver des alternatives sur le terrain pour pallier son absence. Chose que Sébastien Tambouret et Franck Haise ont su faire pour l’instant.