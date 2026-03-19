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Le Real Madrid reçoit 120 millions d’euros pour Jude Bellingham

Liga19 mars , 15:00
parCorentin Facy
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Eloigné des terrains depuis le début du mois de février en raison d’une blessure à l’ischio, Jude Bellingham pourrait être l’acteur principal du mercato estival au Real Madrid. L’Anglais est convoité par Manchester United.
Eblouissant en 2023-2024 lors de sa première saison au Real Madrid, Jude Bellingham peine à confirmer depuis. Le milieu de terrain anglais a longtemps joué avec une blessure à l’épaule l’an passé et cette fois, ce sont ses ischios qui grincent. Eloignée des terrains depuis le mois de février, la star anglaise ne manque pas vraiment au Real Madrid. L’équipe d’Alvaro Arbeloa a trouvé son équilibre sans Jude Bellingham avec Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, Arda Güler et le jeune Thiago Pitarch au milieu de terrain. Et si finalement, Jude Bellingham était le problème du Real Madrid ?
La question risque de se poser l’été prochain, d’autant que le joueur passé par le Borussia Dortmund est courtisé. Le site Fichajes explique qu’en Premier League, sa situation est suivie de près. A la recherche d’un top milieu de terrain pour accompagner Kobbie Mainoo la saison prochaine, Manchester United a notamment des vues sur Jude Bellingham. Le pensionnaire d’Old Trafford est prêt à frapper un immense coup sur le marché des transferts en proposant jusqu’à 120 millions d’euros pour faire venir « JB5 ».

Manchester United à fond sur Bellingham ?

A ce prix, le Real Madrid va réfléchir car pour Florentino Pérez, une telle rentrée d’argent est forcément perçue d’un très bon oeil. Surtout, une vente si importante permettrait de réinvestir cet argent en défense centrale, secteur de jeu en plein chantier avec les probables départs d’Antonio Rüdiger et de David Alaba en fin de contrat tandis qu’Eder Militao multiplie les graves blessures. La réflexion va en tout cas être intense au Real Madrid, où l’on ne s’attendait pas à un potentiel départ de Jude Bellingham. Il sera par ailleurs intéressant de connaître la position du milieu de terrain de 22 ans, dont le contrat avec le club merengue court jusqu’en juin 2029.

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