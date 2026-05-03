Ils sont fous à l'OM, confirmation à Madrid

L’Olympique de Marseille continue de plonger. Ce samedi à Nantes, les hommes d’Habib Beye ont une nouvelle fois pris l’eau de toute part. Une défaite saignante 3-0 qui éloigne l'espoir d'une qualification en Ligue des champions. Une nouvelle fois transparent pendant la rencontre, Mason Greenwood suscite de l’intérêt sur le marché.

Où finira l’Olympique de Marseille à la fin de la saison ? Hors des places européennes après une nouvelle déroute à Nantes (3-0), l’OM vit une fin de saison cauchemardesque. Les ambitions de Ligue des champions se sont envolées et le mercato estival risque d’être mouvementé. L’organigramme du club vit une pleine refonte et le club de la cité phocéenne doit encore trouver un entraîneur et un directeur sportif pour rebâtir un projet. Concernant l’effectif, des départs seront à prévoir pour alléger la masse salariale. Notamment celui du meilleur buteur de la saison marseillaise, Mason Greenwood. L’Anglais, muet depuis deux mois en championnat, n'a plus la tête à l’ OM et les courtisans ne se font pas attendre.

L’Atletico planche sur le cas Greenwood

Selon le média espagnol Fichajes, l’ancien joueur de Manchester United est sur les tablettes de l’Atletico Madrid. Avec le départ d’Antoine Griezmann, les Colchoneros doivent renforcer leur secteur offensif. Mais le club de la capitale espagnole sait que l’opération représente un risque. Toujours selon la presse espagnole, l’Olympique de Marseille en demande 75 millions d’euros. Un coût important, car l’OM ne dispose pas à 100% des droits économiques du joueur. Une partie appartient toujours à Manchester United.

« Le doute porte sur le coût total de l'opération et sur la concurrence qui pourrait surgir de la part d'autres grands championnats, » explique notamment Fichajes à propos de dirigeant madrilènes qui estiment les demandes marseillaises assez folles. Mais la situation pesante du côté de la cité phocéenne va rapidement décanter les choses et clarifier son avenir dans l’hexagone. En rupture totale avec Medhi Benatia, Mason Greenwood est vivement critiqué en interne pour son manque d’implication sur cette deuxième partie de saison. L’Atletico Madrid doit maintenant évaluer le coût de l’opération et regarder sur le marché des opportunités à moindre coût.