PSG : Le Bayern jure de ne pas reprendre 5 buts

Revenu au bout du suspense en championnat ce samedi, le
Bayern Munich se prépare désormais à une demi-finale retour de Ligue des
champions face au PSG. Le club bavarois est prêt pour mercredi et compte éviter de reprendre cinq buts.
Le Bayern Munich est désormais à 100% tourné vers la Ligue
des champions. Le club bavarois reçoit le Paris Saint-Germain
ce mercredi soir
du côté de l’Allianz Arena. Après un match aller complètement fou (5-4), les
Bavarois doivent s’imposer pour espérer rallier la finale de la coupe aux
grandes oreilles. Ce week-end, Vincent Kompany en a profité pour faire souffler
ses cadres contre la lanterne rouge Heidenheim. Après la rencontre, les têtes
ont tout de suite été tournées vers le choc face au club de la capitale. Une
ambiance électrique est attendue mercredi soir du côté de l’Allianz Arena.
Auteur d’un doublé ce samedi, le milieu de terrain Leon Goretzka est
impatient : « Tous en rouge mercredi. Les gars sont survoltés. Je
suis vraiment impatient, je pense que l’ambiance sera électrique mercredi. J’ai
vraiment hâte de jouer ce match, comme nous tous. Notre seul objectif est
d’atteindre la finale, »
a-t-il promis en zone mixte.
Kompany est prêt
De nouveau menés au score en championnat ce week-end, les
Bavarois sont une nouvelle fois revenus au score dans les ultimes secondes. Un
comportement dont se satisfait Vincent Kompany en vue du match de
mercredi : « Je comprends que tout ne peut pas toujours être
parfait, mais la manière dont nous avons réussi à revenir encore et encore
n’est pas quelque chose de garanti. Maintenant, ce match est terminé, tout le
monde est en forme. C’est ce que nous voulions. Maintenant, nous pouvons nous
concentrer sur mercredi, » explique l'entraîneur belge.
De son côté, Joshua Kimmich a assuré qu'ils allaient changer des choses en défense pour ne pas prendre de nouveau cinq buts, ce qui compromettrait quand même grandement une qualification pour la finale de la Ligue des Champions
.
Désormais,
place à la demi-finale retour de ce mercredi soir. Le club allemand devra
quoiqu’il arrive s’imposer à domicile pour espérer rejoindre la finale. De son côté, le Paris Saint-Germain a été accroché par Lorient en Ligue 1 (2-2). Contrairement au Bayern Munich, le club de la capitale n'est pas encore assuré d'être champion de France.