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PSG : Le Bayern jure de ne pas reprendre 5 buts

PSG03 mai , 19:00
parNathan Hanini
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Revenu au bout du suspense en championnat ce samedi, le Bayern Munich se prépare désormais à une demi-finale retour de Ligue des champions face au PSG. Le club bavarois est prêt pour mercredi et compte éviter de reprendre cinq buts.
Le Bayern Munich est désormais à 100% tourné vers la Ligue des champions. Le club bavarois reçoit le Paris Saint-Germain ce mercredi soir du côté de l’Allianz Arena. Après un match aller complètement fou (5-4), les Bavarois doivent s’imposer pour espérer rallier la finale de la coupe aux grandes oreilles. Ce week-end, Vincent Kompany en a profité pour faire souffler ses cadres contre la lanterne rouge Heidenheim. Après la rencontre, les têtes ont tout de suite été tournées vers le choc face au club de la capitale. Une ambiance électrique est attendue mercredi soir du côté de l’Allianz Arena. Auteur d’un doublé ce samedi, le milieu de terrain Leon Goretzka est impatient : « Tous en rouge mercredi. Les gars sont survoltés. Je suis vraiment impatient, je pense que l’ambiance sera électrique mercredi. J’ai vraiment hâte de jouer ce match, comme nous tous. Notre seul objectif est d’atteindre la finale, » a-t-il promis en zone mixte.

Kompany est prêt

De nouveau menés au score en championnat ce week-end, les Bavarois sont une nouvelle fois revenus au score dans les ultimes secondes. Un comportement dont se satisfait Vincent Kompany en vue du match de mercredi : « Je comprends que tout ne peut pas toujours être parfait, mais la manière dont nous avons réussi à revenir encore et encore n’est pas quelque chose de garanti. Maintenant, ce match est terminé, tout le monde est en forme. C’est ce que nous voulions. Maintenant, nous pouvons nous concentrer sur mercredi, » explique l'entraîneur belge.
De son côté, Joshua Kimmich a assuré qu'ils allaient changer des choses en défense pour ne pas prendre de nouveau cinq buts, ce qui compromettrait quand même grandement une qualification pour la finale de la Ligue des Champions.
Désormais, place à la demi-finale retour de ce mercredi soir. Le club allemand devra quoiqu’il arrive s’imposer à domicile pour espérer rejoindre la finale. De son côté, le Paris Saint-Germain a été accroché par Lorient en Ligue 1 (2-2). Contrairement au Bayern Munich, le club de la capitale n'est pas encore assuré d'être champion de France.

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17
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