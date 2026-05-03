L1 : Auxerre bat Angers et jouera une finale contre Nice

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Kita c 1 gros malpropre en cherchant des prétxts fallacieux pour détourner l'opinion publique tandis que c'est lui é son fils le vrai blm du fc Nantes
Mais dis moi, quelles bêtises ? Tu continues de nier l'évidence....? L'OM a quelle place selon toi ? Vraiment une équipe phare de ligue 1 ?? 😅😂😂
Mais foutez lui la paix
Non il ne pourrait s'empêcher de poster.
Punaise .. on ose nous dire que les mers et océans montent à cause de la fonte de la calotte glaciaire, mais si finalement on fait une étude sérieuse tout semble commencer dans la Méditerranée au niveau des Bouches du Rhône en fait 👀
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𝕊𝕀ℕ𝔸𝕐𝕆𝕂𝕆 x 𝕄𝔸ℝ𝔸 On prend les mêmes et on recommence pour emmener l'@AJA vers ses espoirs de maintien 💫 #AJASCO