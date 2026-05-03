L1 : Auxerre bat Angers et jouera une finale contre Nice

32e journée de Ligue 1

Strasbourg - Toulouse : 1-2

Paris FC - Brest : 4-0

Ce dimanche en Ligue 1, Auxerre a pris le meilleur sur Angers à domicile. Une victoire qui permet aux Bourguignons de toujours espérer un maintien direct en championnat.

L’AJ Auxerre n’a plus de joker à griller en Ligue 1 et le sait bien. La réception du SCO ce dimanche était capitale. Les Bourguignons veulent se donner de l’espoir dans leur mission maintien. En début de rencontre, l’AJA a rapidement imposé son rythme, avant d’être logiquement récompensée par l’ouverture du score de Sékou Mara à la 12e minute. Par la suite, Auxerre a notamment pu profiter, en toute fin de première période, de l’exclusion un peu évitable d’Amine Skaï, qui a reçu deux cartons jaunes coup sur coup après une faute puis un geste de contestation envers l’arbitre.

Auxerre veut y croire

De quoi faciliter les choses pour les Bourguignons, qui inscriront deux nouveaux buts après l’heure de jeu par Sékou Mara, encore lui, et Lassine Sinayoko. La réduction du score de Goduine Koyalipou en fin de rencontre sur penalty ne changera rien à l’issue du match. Grâce à ce succès, Auxerre s’offre encore le droit d’y croire et disputera une véritable finale face à Nice la semaine prochaine.

Dans les autres rencontres du jour, à noter la victoire nette du Paris FC face au Stade Brestois (4-0). Rudy Matondo s’est notamment offert un doublé. Enfin, Toulouse est allé s’imposer sur la pelouse d’un Strasbourg remanié à la Meinau. Une équipe déjà tournée vers sa demi-finale retour de Ligue Europa Conférence face au Rayo dans les prochains jours.