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L1 : Auxerre bat Angers et jouera une finale contre Nice

Ligue 103 mai , 19:13
parHadrien Rivayrand
0
32e journée de Ligue 1
Strasbourg - Toulouse : 1-2
Paris FC - Brest : 4-0
Auxerre - Angers : 3-1
Ce dimanche en Ligue 1, Auxerre a pris le meilleur sur Angers à domicile. Une victoire qui permet aux Bourguignons de toujours espérer un maintien direct en championnat.
L’AJ Auxerre n’a plus de joker à griller en Ligue 1 et le sait bien. La réception du SCO ce dimanche était capitale. Les Bourguignons veulent se donner de l’espoir dans leur mission maintien. En début de rencontre, l’AJA a rapidement imposé son rythme, avant d’être logiquement récompensée par l’ouverture du score de Sékou Mara à la 12e minute. Par la suite, Auxerre a notamment pu profiter, en toute fin de première période, de l’exclusion un peu évitable d’Amine Skaï, qui a reçu deux cartons jaunes coup sur coup après une faute puis un geste de contestation envers l’arbitre.

Auxerre veut y croire 

De quoi faciliter les choses pour les Bourguignons, qui inscriront deux nouveaux buts après l’heure de jeu par Sékou Mara, encore lui, et Lassine Sinayoko. La réduction du score de Goduine Koyalipou en fin de rencontre sur penalty ne changera rien à l’issue du match. Grâce à ce succès, Auxerre s’offre encore le droit d’y croire et disputera une véritable finale face à Nice la semaine prochaine.
Dans les autres rencontres du jour, à noter la victoire nette du Paris FC face au Stade Brestois (4-0). Rudy Matondo s’est notamment offert un doublé. Enfin, Toulouse est allé s’imposer sur la pelouse d’un Strasbourg remanié à la Meinau. Une équipe déjà tournée vers sa demi-finale retour de Ligue Europa Conférence face au Rayo dans les prochains jours.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
LOSC Lille
58321778513516
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
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Punaise .. on ose nous dire que les mers et océans montent à cause de la fonte de la calotte glaciaire, mais si finalement on fait une étude sérieuse tout semble commencer dans la Méditerranée au niveau des Bouches du Rhône en fait 👀

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1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
LOSC Lille
58321778513516
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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