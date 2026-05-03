Mbappé avec sa chérie en Sardaigne, Madrid fulmine

Blessé depuis quelques semaines, Kylian Mbappé reste convalescent et forfait avec le Real Madrid face à l’Espanyol Barcelone ce dimanche. L’international français fait cependant parler de lui, même hors des terrains. Une escapade en Sardaigne fait débat en Espagne.

Un footballeur blessé peut-il s’offrir du bon temps malgré une convalescence ? C’est tout le débat qui agite les réseaux sociaux et la presse espagnole ces derniers jours. D’autant plus lorsque'il concerne l’un des joueurs les plus médiatisés du monde du ballon rond, Kylian Mbappé . L’international français est blessé depuis quelques jours à la cuisse gauche. Pendant sa convalescence, l’attaquant du Real Madrid a donc pris du bon temps et il a été aperçu en Sardaigne. Loin de Madrid, une polémique est alors née en Espagne et les supporters du Real Madrid n’ont pas tardé à faire pleuvoir les critiques sur l’ancien parisien, qui était déjà passé sur Paris pour diner avec sa compagne récemment.

Les supporters madrilènes et la presse catalane critiquent

Une petite virée en Sardaigne avec sa dulcinée qui ne plaît pas en Espagne. Les résultats médiocres du Real Madrid cette saison n’aident pas. Le club de la capitale espagnole va vivre une deuxième saison sans trophée majeur. Éliminés par le Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des champions, les hommes d’Alvaro Arbeloa sont également lâchés dans la course au titre en Liga. Ce dimanche soir, les Merengues défient l’Espanyol Barcelone. La presse catalane en a profité pour rajouter son grain de sel autour de Kylian Mbappé.

Mundo Deportivo et le média Sport se sont délectés des critiques autour de l’ancien parisien. Dans une semaine, le Real Madrid défie le FC Barcelone dans le Clasico. Malgré le manque d’enjeu, les petites piques vont bon train avant le 10 mai prochain. Kylian Mbappé quant à lui est pressenti trop juste pour cette rencontre. L’attaquant des Bleus est désormais tourné vers la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France.