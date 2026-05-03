L1 : Surprise, le LOSC accroché par Le Havre

32e journée de Ligue 1

Stade Pierre Mauroy

Le LOSC et Le Havre font match nul : 1 but partout

But pour le LOSC : Haraldsson (29e)

But pour Le Havre : Soumaré (33e)

Ce dimanche en Ligue 1, le LOSC a été accroché par Le Havre à domicile. Une contre-performance dommageable pour les Dogues.

Le LOSC est déterminé à assurer sa place dans le top 4 de la Ligue 1 en fin de saison. Les hommes de Bruno Genesio savent que la concurrence est féroce et que chaque point comptera. Ce dimanche, les Dogues recevaient Le Havre, qui n’a pas encore assuré sa place dans l’élite pour le prochain exercice.

Le LOSC n’est pas tombé dans le piège des Normands, combatifs et efficaces. Pourtant, les Lillois pensaient sans doute avoir fait le plus dur après l’ouverture du score à la demi-heure de jeu de Hákon Arnar Haraldsson. Mais Le HAC n’aura pas vraiment eu le temps de douter, avec l’égalisation d’Issa Soumaré quelques minutes plus tard de la tête.

Par la suite, Lille a dominé sans parvenir à prendre l’avantage et donc à décrocher les trois points. Le HAC pourra notamment remercier Loïc Nego, auteur d’un sauvetage XXL à la 58e minute.

Au classement, le LOSC est provisoirement 3e, Le Havre est 14e. Les Dogues attendront désormais avec impatience le résultat du choc de ce dimanche soir entre l'OL et le Stade Rennais.