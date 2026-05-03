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L1 : Surprise, le LOSC accroché par Le Havre

Ligue 103 mai , 16:56
parHadrien Rivayrand
6
32e journée de Ligue 1
Stade Pierre Mauroy
Le LOSC et Le Havre font match nul : 1 but partout
But pour le LOSC : Haraldsson (29e)
But pour Le Havre : Soumaré (33e)
Ce dimanche en Ligue 1, le LOSC a été accroché par Le Havre à domicile. Une contre-performance dommageable pour les Dogues.
Le LOSC est déterminé à assurer sa place dans le top 4 de la Ligue 1 en fin de saison. Les hommes de Bruno Genesio savent que la concurrence est féroce et que chaque point comptera. Ce dimanche, les Dogues recevaient Le Havre, qui n’a pas encore assuré sa place dans l’élite pour le prochain exercice.
Le LOSC n’est pas tombé dans le piège des Normands, combatifs et efficaces. Pourtant, les Lillois pensaient sans doute avoir fait le plus dur après l’ouverture du score à la demi-heure de jeu de Hákon Arnar Haraldsson. Mais Le HAC n’aura pas vraiment eu le temps de douter, avec l’égalisation d’Issa Soumaré quelques minutes plus tard de la tête.
Par la suite, Lille a dominé sans parvenir à prendre l’avantage et donc à décrocher les trois points. Le HAC pourra notamment remercier Loïc Nego, auteur d’un sauvetage XXL à la 58e minute.
Au classement, le LOSC est provisoirement 3e, Le Havre est 14e. Les Dogues attendront désormais avec impatience le résultat du choc de ce dimanche soir entre l'OL et le Stade Rennais.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
LOSC Lille
58321778513516
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
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1
Paris Saint Germain
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2
Lens
64312047613328
3
LOSC Lille
58321778513516
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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