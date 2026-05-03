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PL : Man United s'offre Liverpool et assure la C1

Premier League03 mai , 18:26
parHadrien Rivayrand
0
35e journée de Premier League
Old Trafford
Manchester United bat Liverpool : 3 buts à 2
Buts pour Manchester United : Cunha (6e), Sesko (14e) et Mainoo (77e)
Buts pour Liverpool : Szoboszlai (47e) et Gakpo (56e)
Ce dimanche en Premier League, Manchester United a battu Liverpool dans le derby. Les Red Devils font une belle opération en championnat en assurant leur place en Ligue des champions.

Premier League

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Arsenal
76352375672641
2
M. City
70332175662937
3
M. United
643518107634815
4
Liverpool
583517711594712
5
Aston Villa
58341771047425
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
LOSC Lille
58321778513516
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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