PL : Man United s'offre Liverpool et assure la C1

35e journée de Premier League

Old Trafford

Manchester United bat Liverpool : 3 buts à 2

Buts pour Manchester United : Cunha (6e), Sesko (14e) et Mainoo (77e)

Buts pour Liverpool : Szoboszlai (47e) et Gakpo (56e)

Ce dimanche en Premier League, Manchester United a battu Liverpool dans le derby. Les Red Devils font une belle opération en championnat en assurant leur place en Ligue des champions.