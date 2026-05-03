LdC fem : Les Lyonnaises affronteront le Barça en finale

L’OL Lyonnes affrontera le Barça en finale de la Ligue des champions féminine. Les Catalanes se sont imposées ce dimanche 4 buts à 2 contre le Bayern Munich. Il s’agit de la 6e finale consécutive de Ligue des champions pour les Barcelonaises.

Un gros défi attendra donc les filles de l' OL , de retour en finale après avoir éliminé Arsenal samedi.