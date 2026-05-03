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LdC fem : Les Lyonnaises affronteront le Barça en finale

Ligue des Champions03 mai , 18:32
parHadrien Rivayrand
0
L’OL Lyonnes affrontera le Barça en finale de la Ligue des champions féminine. Les Catalanes se sont imposées ce dimanche 4 buts à 2 contre le Bayern Munich. Il s’agit de la 6e finale consécutive de Ligue des champions pour les Barcelonaises.
Un gros défi attendra donc les filles de l'OL, de retour en finale après avoir éliminé Arsenal samedi.
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Pourtant sans rabiot c est pas top et sans l anglais ça sera pareil ....

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C'est le futur entraîneur qui décidera pour greewood

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Il peut très bien faire une 3 ème saison, jamais 2 sans 3 comme on dit !

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Un contrat c'est un contrat

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
LOSC Lille
58321778513516
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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