ICONSPORT_360370_0038

Le Real Madrid craint une rouste contre Manchester City

Liga06 mars , 10:20
parAlexis Rose
0
En crise de résultats depuis plusieurs semaines, le Real Madrid va avoir fort à faire contre Manchester City pour poursuivre sa route en Ligue des Champions.
Le Real Madrid connaît une drôle de saison. Parfois tout haut, parfois tout en bas, le club de la Maison Blanche a changé d'entraîneur en cours d’exercice, avec le départ de Xabi Alonso, en raison de mauvais résultats. Sauf que depuis la prise de pouvoir d’Álvaro Arbeloa début janvier, le Real ne va pas forcément mieux. Au contraire même, puisque Madrid vient d’enchaîner deux défaites de rang en Liga contre Getafe (0-1) et Osasuna (1-2). Relégué à quatre points du Barça dans la course au titre de champion d’Espagne, le Real a encore la Ligue des Champions pour sauver sa saison… ou pas.

Lire aussi

Real : Fin de saison pour Kylian Mbappé ?Real : Fin de saison pour Kylian Mbappé ?
Après Mbappé, Bellingham humilie le Real MadridAprès Mbappé, Bellingham humilie le Real Madrid
Sortis des barrages avec un double succès contre le Benfica (1-0, 2-1), les Merengues vont devoir se taper Manchester City en huitièmes de finale pour espérer aller plus loin. Une mission difficile pour un Real en crise, mais surtout affaibli. En effet, Arbeloa a de nombreux joueurs indisponibles en ce moment, avec les blessures de Alaba, Asensio ou Rodrygo. Mais ce sont surtout les absences de Kylian Mbappé et Jude Bellingham qui font mal à Madrid. Et c’est donc pour cette raison qu’Abraham Romero estime que le Real a peu de chances de battre le City de Pep Guardiola les 11 et 17 mars prochains.

« Le Real Madrid a peu à offrir face à des défenses resserrées »

« Trois mois avec toutes ces rumeurs concernant le futur entraîneur, les recrues potentielles… Je perçois une crainte qui vient du fait que le club n'entrevoit aucune possibilité de remporter la double confrontation face à Manchester City sans Mbappé, Bellingham et tous les autres blessés. Le Real Madrid est un club qui, actuellement, a peu à offrir face à des défenses resserrées. Ils ont des joueurs capables de gagner contre le Celta et de rivaliser avec City. Mais ils n’en ont pas été capables en décembre, donc cela n’augure rien de bon pour la suite », a lancé, dans une émission sur la COPE, le journaliste d'El Mundo, qui pense que le Real va vivre une saison blanche sans titre.
Real Madrid

Real Madrid

La Liga #2
D
V
D
V
V
La Liga
La Liga
Matchs26
V
Victoire19
M
Match nul3
D
Défaite4
Buts Marqués54
Buts Encaissés22

Matchs Récents

Tout afficher
02 mars 2026 à 21:00
La Liga
Real MadridReal Madrid
0
1
Match terminé
GetafeGetafe
25 février 2026 à 21:00
Champions League
Real MadridReal Madrid
2
1
Match terminé
BenficaBenfica

Meilleurs Joueurs

Tout afficher
K. Mbappé
10.

K. Mbappé

FranceFrance Âge 27 Attaquant
Matchs23
Buts23
Passes décisives4
Jaune3
Rouge0
Jaune Rouge0
V. Júnior
7.

V. Júnior

BrazilBrésil Âge 25 Attaquant
Matchs25
Buts9
Passes décisives5
Jaune7
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_279495_0031
PSG

Le PSG dévoile son groupe contre Monaco

Ligue 1
Ligue 1

OM-Lille fixé au 22 mars à 17h15

ICONSPORT_284459_0133
SMC

De Bruyne à Caen, Clichy peut toujours attendre

ICONSPORT_360753_0221
OM

OM : Beye viré dans trois mois, ça ne fait aucun doute

Fil Info

06 mars , 11:09
Le PSG dévoile son groupe contre Monaco
06 mars , 11:06
OM-Lille fixé au 22 mars à 17h15
06 mars , 11:00
De Bruyne à Caen, Clichy peut toujours attendre
06 mars , 10:40
OM : Beye viré dans trois mois, ça ne fait aucun doute
06 mars , 10:00
OM : Longoria et Benatia, la raison du clash dévoilée
06 mars , 9:30
OL : Paulo Fonseca commence à l'inquiéter
06 mars , 9:00
L'ASSE place une pépite dans une équipe prestigieuse
06 mars , 8:40
PSG : Marquinhos inquiète Paris

Derniers commentaires

OL : Paulo Fonseca commence à l'inquiéter

parce que ca m'interesse son avis j'ai envie de rigoler un peu lol

OL : Paulo Fonseca commence à l'inquiéter

Tu veux qu’il t’explique quoi pour lui le foot cest 22 gars un ballon et des arbitres ça s’arrête là quand l’arbitre de touche lève le drapeau il croit que c’est le départ de la course

OM : Beye viré dans trois mois, ça ne fait aucun doute

L’intérim lui trouvera une autre mission

OL : Paulo Fonseca commence à l'inquiéter

mdr tu fais toujours rire pourquoi on ne meritais pas d'egaliser explique

OL : Paulo Fonseca commence à l'inquiéter

Mdr quel bouffon tu fait mon pauvre avoue t’étais plein de rage quand on a égalisé plutôt

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
LOSC Lille
4024124837316
6
Rennes
4024117638353
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

Loading