Le Real Madrid craint une rouste contre Manchester City

En crise de résultats depuis plusieurs semaines, le Real Madrid va avoir fort à faire contre Manchester City pour poursuivre sa route en Ligue des Champions.

Le Real Madrid connaît une drôle de saison. Parfois tout haut, parfois tout en bas, le club de la Maison Blanche a changé d'entraîneur en cours d’exercice, avec le départ de Xabi Alonso, en raison de mauvais résultats. Sauf que depuis la prise de pouvoir d’Álvaro Arbeloa début janvier, le Real ne va pas forcément mieux. Au contraire même, puisque Madrid vient d’enchaîner deux défaites de rang en Liga contre Getafe (0-1) et Osasuna (1-2). Relégué à quatre points du Barça dans la course au titre de champion d’Espagne, le Real a encore la Ligue des Champions pour sauver sa saison… ou pas.

Sortis des barrages avec un double succès contre le Benfica (1-0, 2-1), les Merengues vont devoir se taper Manchester City en huitièmes de finale pour espérer aller plus loin. Une mission difficile pour un Real en crise, mais surtout affaibli. En effet, Arbeloa a de nombreux joueurs indisponibles en ce moment, avec les blessures de Alaba, Asensio ou Rodrygo. Mais ce sont surtout les absences de Kylian Mbappé et Jude Bellingham qui font mal à Madrid. Et c’est donc pour cette raison qu’Abraham Romero estime que le Real a peu de chances de battre le City de Pep Guardiola les 11 et 17 mars prochains.

« Le Real Madrid a peu à offrir face à des défenses resserrées »

« Trois mois avec toutes ces rumeurs concernant le futur entraîneur, les recrues potentielles… Je perçois une crainte qui vient du fait que le club n'entrevoit aucune possibilité de remporter la double confrontation face à Manchester City sans Mbappé, Bellingham et tous les autres blessés. Le Real Madrid est un club qui, actuellement, a peu à offrir face à des défenses resserrées. Ils ont des joueurs capables de gagner contre le Celta et de rivaliser avec City. Mais ils n'en ont pas été capables en décembre, donc cela n'augure rien de bon pour la suite », a lancé, dans une émission sur la COPE, le journaliste d'El Mundo, qui pense que le Real va vivre une saison blanche sans titre.