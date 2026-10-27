Ballon d'Or : Mbappé rassuré, Walid Acherchour fait une annonce

Kylian Mbappé a manqué le Ballon d’Or de peu cette année, mais Walid Acherchour est persuadé que l’attaquant du Real Madrid finira par remporter ce trophée qui le fuit.

Meilleur buteur de l’édition 2026 et de l’histoire de la Coupe du monde, Kylian Mbappé avait de grandes chances de remporter le Ballon d’Or cette année. Et pour cause, l’avant-centre du Real Madrid, malgré un palmarès vierge sur le plan collectif, pouvait profiter du manque de candidat évident puisque ni Kane, ni Yamal ni les Parisiens ne faisaient l’unanimité. Le capitaine des Bleus est passé tout proche du sacre puisque Vincent Garcia, rédacteur en chef de France Football, a confirmé que l’écart entre Kylian Mbappé et Harry Kane était minime dans les votes. Une déception pour l’attaquant du Real Madrid, qui ne doit cependant pas désespérer à l’idée de gagner un jour le Ballon d’or selon Walid Acherchour.

Car pour le consultant du Winamax FC, il ne fait aucun doute que l’ancien buteur du PSG gagnera tôt ou tard ce titre. « Moi, j’ai la certitude après cette édition que Mbappé aura le Ballon d’or un jour. Après une saison comme ça où tu n’as rien gagné, tu es à moins de 40 points de Kane. Il commence une saison pas avec la même ligne de départ que les autres. Quand tu as des candidatures pour moi plus collectives face à toi, et que tu es quand même deuxième au classement… » analyse le chroniqueur avant de conclure.

« Je pensais que la communication allait beaucoup plus cliver dans le sens négatif. Au final, non. En fait, sa communication n’a pas été un frein. Pour moi, ça a plutôt été un accélérateur » estime Walid Acherchour, agréablement surpris par la deuxième place de Kylian Mbappé au Ballon d’or malgré l’absence de titre collectif du buteur français. Lorsqu’il remportera un trophée important avec le Real ou avec la France, Mbappé sera donc le grand favori du Ballon d’or selon le consultant. Encore faut-il que l’attaquant de 28 ans y parvienne dans les années à venir.