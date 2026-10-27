Ballon d'Or : Mbappé rassuré, Walid Acherchour fait une annonce

Le footeux : Lyonfoot aussi dit la même chose que toi. https://www.lyonfoot.com/article/14588/paulo-fonseca-a-sacrifie-hoffenheim-pour-preparer-psg-ol
A l'OM les"dieux vivants" qu'étaient Longoria et Benatia achètent les joueurs des prix toujours chers et revendent à des prix très bas. Bakola vendu 12 millions à Sassuolo qui le revend 30 millions. N'Diaye vendu 17 millions à Everton, rachété 75 millions par City. Et il y en a bien d'autres comme cela.
On voit bien que le Ballon d'Or France Football... c'est de la merde. Le copinage l'emporte sur la réalité du Football.
Lol avec son salaire qui va se faire avoir autre qu'en AS.
Bientôt 28 ans et pas de ballon d or ou c1 surtout ....il est vraiment très très loin d un Messi ou cr7....😬😬🙄
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|17
|8
|5
|2
|1
|16
|9
|7
|16
|8
|5
|1
|2
|18
|14
|4
|15
|8
|4
|3
|1
|11
|6
|5
|15
|8
|4
|3
|1
|11
|7
|4
|14
|8
|4
|2
|2
|13
|7
|6
|14
|8
|4
|2
|2
|13
|9
|4
|13
|8
|4
|1
|3
|16
|12
|4
|12
|8
|4
|0
|4
|18
|13
|5
|12
|8
|3
|3
|2
|7
|6
|1
|11
|8
|3
|2
|3
|8
|10
|-2
|10
|8
|2
|4
|2
|12
|11
|1
|10
|8
|3
|1
|4
|12
|18
|-6
|9
|8
|2
|3
|3
|14
|12
|2
|8
|8
|2
|2
|4
|9
|15
|-6
|7
|8
|1
|4
|3
|11
|16
|-5
|7
|8
|2
|1
|5
|12
|18
|-6
|5
|8
|1
|2
|5
|5
|16
|-11
|2
|8
|0
|2
|6
|8
|15
|-7
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