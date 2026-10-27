PSG : Désiré Doué au Bayern, le forcing recommence

Mais WHAT ?????? Pour 150 millions, t'as la gueule de 25CENT ? :o)
et j'adore RODRI/MESSI et leur ocupe du monde, mais devant OLISE ? KVARA ? ou ont ils fait une meilleure saison ?
Le footeux : Lyonfoot aussi dit la même chose que toi. https://www.lyonfoot.com/article/14588/paulo-fonseca-a-sacrifie-hoffenheim-pour-preparer-psg-ol
A l'OM les"dieux vivants" qu'étaient Longoria et Benatia achètent les joueurs des prix toujours chers et revendent à des prix très bas. Bakola vendu 12 millions à Sassuolo qui le revend 30 millions. N'Diaye vendu 17 millions à Everton, rachété 75 millions par City. Et il y en a bien d'autres comme cela.
On voit bien que le Ballon d'Or France Football... c'est de la merde. Le copinage l'emporte sur la réalité du Football.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|17
|8
|5
|2
|1
|16
|9
|7
|16
|8
|5
|1
|2
|18
|14
|4
|15
|8
|4
|3
|1
|11
|6
|5
|15
|8
|4
|3
|1
|11
|7
|4
|14
|8
|4
|2
|2
|13
|7
|6
|14
|8
|4
|2
|2
|13
|9
|4
|13
|8
|4
|1
|3
|16
|12
|4
|12
|8
|4
|0
|4
|18
|13
|5
|12
|8
|3
|3
|2
|7
|6
|1
|11
|8
|3
|2
|3
|8
|10
|-2
|10
|8
|2
|4
|2
|12
|11
|1
|10
|8
|3
|1
|4
|12
|18
|-6
|9
|8
|2
|3
|3
|14
|12
|2
|8
|8
|2
|2
|4
|9
|15
|-6
|7
|8
|1
|4
|3
|11
|16
|-5
|7
|8
|2
|1
|5
|12
|18
|-6
|5
|8
|1
|2
|5
|5
|16
|-11
|2
|8
|0
|2
|6
|8
|15
|-7
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