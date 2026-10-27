PSG : Désiré Doué au Bayern, le forcing recommence

Le PSG profite du potentiel XXL de Désiré Doué depuis son arrivée en 2024. L’international français aurait d’ailleurs pu signer au Bayern Munich, qui le convoitait ardemment.

Le Paris Saint-Germain a misé sur Désiré Doué à l’été 2024. Luis Enrique souhaitait absolument pouvoir compter sur le talent du jeune Français, qui était également en discussions avec le Bayern Munich. Finalement, l’ancien joueur du Stade Rennais a choisi le projet parisien. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il ne semble pas regretter son choix, puisqu’il a notamment remporté deux Ligues des champions consécutives avec le club de la capitale. Sous contrat avec les champions d’Europe jusqu’en juin 2029, Désiré Doué pourrait prochainement prolonger son bail.

Doué, le PSG ferait bien de se méfier

Selon les dernières informations de Team Talk, le PSG et le clan Doué sont en effet en négociations pour un nouveau contrat de longue durée qui satisferait toutes les parties. Paris continuerait ainsi de compter sur l’un des meilleurs joueurs de sa génération, tandis que Doué pourrait franchir un nouveau cap, avec une revalorisation salariale à la clé. À noter que tant qu’il n’aura pas signé son nouveau contrat avec le PSG, l’international français restera susceptible d’attirer l’attention des plus grands clubs européens.

Team Talk ajoute d’ailleurs que le Bayern Munich reste à l’affût pour tenter de recruter Désiré Doué. Arsenal, Chelsea et Manchester City sont également intéressés en Premier League. Mais sauf surprise, le natif d’Angers devrait poursuivre l’aventure pendant encore plusieurs saisons avec le Paris Saint-Germain. Luis Enrique l’apprécie énormément et lui offre le temps de jeu nécessaire pour poursuivre sa progression. Désiré Doué enchaîne les belles prestations ces derniers temps, aussi bien en club qu’en sélection. Certains l’imaginent déjà terminer très haut au classement du prochain Ballon d’Or, dont le lauréat sera désigné en 2027.