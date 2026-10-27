Roazhon Park Rennes

EL : Rennes-Olympiakos avancé au 4 novembre à 16h30

Europa League
parHadrien Rivayrand
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Le Stade Rennais recevra l’Olympiakos en Ligue Europa à une date différente de celle initialement prévue. Le club breton disputera en effet sa rencontre face aux Grecs le mercredi 4 novembre à 16h30, alors que le match devait initialement avoir lieu le jeudi 5 novembre.
Ce changement de calendrier s’explique par le fait que les autorités françaises ne sont pas en mesure de garantir les conditions de sécurité nécessaires en raison des grèves et des manifestations prévues en France le 5 novembre prochain.
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Endrick serait le bienvenue !

OM : Les déclarations d'Abdelli font exploser le vestiaire

C surtout la façon de le faire qui pose question , en direct à la tv plutôt que dans le vestiaire.

Ces commentaires sur l’épouse d’Harry Kane la font vomir

Hélas... les abrutis... ce n'est pas ce qu'il manque dans ce monde.

Le Ballon d'Or de Kane est un scandale, l'oncle de Yamal se lâche

Dans tous les cas... on voit maintenant un joueur qui a obtenu un Ballon d'Or... alors... qu'il y avait meilleur que lui sur le terrain. Il faut le faire quand même ! ^^

OM : Les déclarations d'Abdelli font exploser le vestiaire

on peut croire un mec qui se dit insider, qui sait ce qu il se dit dans le vestiaire, et sait ce que les gens pensent. mouais

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
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1785211697
2Rennes logo
Rennes
16851218144
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1584311165
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Monaco
1584311174
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13841316124
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12840418135
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Lorient
128332761
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118323810-2
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88224915-6
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