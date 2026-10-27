EL : Rennes-Olympiakos avancé au 4 novembre à 16h30

Endrick serait le bienvenue !
C surtout la façon de le faire qui pose question , en direct à la tv plutôt que dans le vestiaire.
Hélas... les abrutis... ce n'est pas ce qu'il manque dans ce monde.
Dans tous les cas... on voit maintenant un joueur qui a obtenu un Ballon d'Or... alors... qu'il y avait meilleur que lui sur le terrain. Il faut le faire quand même ! ^^
on peut croire un mec qui se dit insider, qui sait ce qu il se dit dans le vestiaire, et sait ce que les gens pensent. mouais
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|17
|8
|5
|2
|1
|16
|9
|7
|16
|8
|5
|1
|2
|18
|14
|4
|15
|8
|4
|3
|1
|11
|6
|5
|15
|8
|4
|3
|1
|11
|7
|4
|14
|8
|4
|2
|2
|13
|7
|6
|14
|8
|4
|2
|2
|13
|9
|4
|13
|8
|4
|1
|3
|16
|12
|4
|12
|8
|4
|0
|4
|18
|13
|5
|12
|8
|3
|3
|2
|7
|6
|1
|11
|8
|3
|2
|3
|8
|10
|-2
|10
|8
|2
|4
|2
|12
|11
|1
|10
|8
|3
|1
|4
|12
|18
|-6
|9
|8
|2
|3
|3
|14
|12
|2
|8
|8
|2
|2
|4
|9
|15
|-6
|7
|8
|1
|4
|3
|11
|16
|-5
|7
|8
|2
|1
|5
|12
|18
|-6
|5
|8
|1
|2
|5
|5
|16
|-11
|2
|8
|0
|2
|6
|8
|15
|-7
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𝗦𝗥𝗙𝗖/𝗢𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗮𝗸𝗼𝘀 𝗮𝘃𝗮𝗻𝗰𝗲́ Compte tenu des mouvements sociaux annoncés le jeudi 5 novembre et pour des impératifs de sécurité, le match d’Europa League se jouera mercredi 4 novembre, à 16h30. Lire le communiqué → urlr.me/ccUKZZ