EL : Rennes-Olympiakos avancé au 4 novembre à 16h30

Le Stade Rennais recevra l’Olympiakos en Ligue Europa à une date différente de celle initialement prévue. Le club breton disputera en effet sa rencontre face aux Grecs le mercredi 4 novembre à 16h30, alors que le match devait initialement avoir lieu le jeudi 5 novembre.

Ce changement de calendrier s’explique par le fait que les autorités françaises ne sont pas en mesure de garantir les conditions de sécurité nécessaires en raison des grèves et des manifestations prévues en France le 5 novembre prochain.