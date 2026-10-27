Transfert confirmé, l'OM rate un jackpot à 30 ME

Un an après son départ de l’OM pour seulement 12 millions d’euros, Darryl Bakola pourrait rapporter le jackpot à Sassuolo, en discussions pour le vendre près du triple.

Dans l’obligation de vendre sur demande du propriétaire Frank McCourt en janvier dernier, Medhi Benatia a agi dans l’urgence comme il l’a déjà raconté depuis son départ de l’OM. L’ancien directeur du football du club olympien a vendu Robinio Vaz à l’AS Roma ainsi que Darryl Bakola à Sassuolo . Pour le premier cité, il peine pour l’instant à crever l’écran à l’étranger puisque la Roma l’a déjà envoyé en prêt à Hull City. La situation de Darryl Bakola est bien différente.

L’international espoirs français s’est imposé comme un titulaire indiscutable à Sassuolo, au point d’attiser de nombreuses convoitises. Le site Hooligan-soccer le confirme et nous apprend que Bakola fait l’objet d’intérêts très marqués en Italie. La Juventus Turin, Naples, l’AS Roma et l’AC Milan sont d’ores et déjà tombés sous le charme de l’ancien milieu de terrain de l’Olympique de Marseille après moins d’un an passé en Série A. Une aubaine pour Sassuolo, qui a fixé le prix du jeune milieu de terrain français de 18 ans à 30 millions d’euros. Le transfert de Darryl Bakola à horizon 2027 ne fait quasiment aucun doute et la seule question est à présent de savoir quel gros club italien va rafler la mise.

Sassuolo va vendre Bakola pour 30 ME

Du côté de l’Olympique de Marseille, on peut en tout cas nourrir de gros regrets. D’abord car au vu de l’effectif actuel à la disposition de Bruno Genesio, Darryl Bakola n’aurait pas eu de mal à briller et à s’imposer comme un titulaire en puissance. Ensuite car Stéphane Richard aurait sans doute apprécié d’avoir un actif à 30 millions d’euros dans son effectif. Mehdi Benatia a peut-être été un peu trop vite en vendant le grand espoir formé au Red Star pour seulement 12 millions d’euros bonus compris le 2 février dernier. Les regrets sont en tout cas bien présents pour les décideurs olympiens aujourd’hui.