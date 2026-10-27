Priorité à un attaquant cet hiver, l'OL doit agir

En l’absence de Loïs Openda, l’OL rencontre des difficultés dans le secteur offensif et le match face au PSG l’a montré. Un recrutement cet hiver au poste de numéro neuf est par conséquent essentiel.

L’Olympique Lyonnais a frappé fort l’été dernier en s’offrant Loïs Openda. L’attaquant belge est prêté par la Juventus Turin et représente un renfort de poids pour le club rhodanien en cette saison 2026-2027. Malheureusement pour Paulo Fonseca, l’ancien attaquant du RB Leipzig et du RC Lens est actuellement blessé. Absent lors du déplacement sur la pelouse du PSG lundi soir, Loïs Openda a cruellement manqué aux Gones. Son absence est d’autant plus préjudiciable que le Belge n’a pas de véritable doublure en tant que pur avant-centre.

Pavel Sulc est lui aussi absent, ce qui a considérablement réduit les options de Paulo Fonseca au Parc des Princes. C’est la raison pour laquelle selon Lucas Company, observateur très assidu de l’actualité de l’OL et qui dispose parfois d’indiscrétions sur le club lyonnais, le recrutement d’un attaquant cet hiver est devenu indispensable pour l’Olympique Lyonnais. « Cette équipe a besoin d’un 9 de métier, incorrigible à la finition et surtout en achat (pas en prêt) » a publié le spécialiste de l’OL sur X. Un constat implacable partagé par de plus en plus de supporters lyonnais sur les réseaux sociaux.

Un renfort offensif essentiel cet hiver ?

La question est maintenant de savoir si Matthieu Louis-Jean et Paulo Fonseca sont du même avis et surtout, de savoir quels seront les moyens financiers à disposition de l’OL en janvier prochain pour recruter un numéro neuf. Il y a tout juste un an, le club rhodanien avait réussi à se faire prêter Roman Yaremchuk et Endrick. Sera-t-il possible cette fois de faire venir un joueur de façon définitive via un transfert sec ? C’est ce que l’on espère à Lyon car rappelons que Loïs Openda n’est que prêté et rentrera par conséquent à la Juventus Turin à la fin de la saison. Premiers éléments de réponse dans les prochaines semaines.