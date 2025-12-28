Le Real en a marre de se faire arnaquer

Le Real Madrid veut tout gagner cette saison. Le club merengue a toutefois du mal à progresser collectivement depuis plusieurs mois, la faute à un recrutement pas toujours bien senti.

Le Real Madrid dispose d’un effectif de très grande qualité et affiche l’ambition de tout remporter cette saison. C’est le souhait de toutes les stars du club, parmi lesquelles Vinicius Jr, Jude Bellingham et Kylian Mbappé. Florentino Pérez attend beaucoup de ses joueurs, mais aussi de Xabi Alonso, qui peine pour le moment à convaincre pleinement.

Le Real Madrid se doit de faire bonne figure sur le terrain, mais également en dehors. Depuis quelque temps, la Casa Blanca a adopté une stratégie consistant à recruter des joueurs libres de tout contrat. Cela a notamment été le cas avec Kylian Mbappé ou encore Trent Alexander-Arnold. Toutefois, le club madrilène pourrait être amené à changer de fusil d’épaule à l’avenir.

Le Real Madrid s'énerve

Selon les informations de AS, les pensionnaires du Santiago-Bernabéu sont lassés du comportement de certains agents de joueurs. Le Real Madrid a le sentiment d’être parfois utilisé afin de faire grimper les enchères autour de profils très courtisés. Le dossier Alphonso Davies a particulièrement agacé dans la capitale espagnole. Alors que le Canadien semblait proche de rejoindre l’Espagne, il a finalement prolongé son contrat au Bayern Munich, laissant le Real Madrid frustré. Même constat pour Dayot Upamecano, qui ne devrait pas être recruté par la formation madrilène et qui s’apprête très vraisemblablement à prolonger son aventure en Bavière.

Il a été décidé que le Real Madrid adopte désormais une stratégie de transferts plus stricte, selon laquelle le club ne s’engagera dans aucune opération pour les joueurs dont le contrat expire à l’été prochain. Cela devrait soulager certains clubs tout en marquant un véritable changement pour un Real Madrid habitué à récupérer des joueurs en fin de contrat. On peut s’attendre à voir les Espagnols motivés à l’idée de dépenser lors du mercato estival, d’autant plus que le club pourrait se séparer de Vinicius Jr, qui n’arrive pas à se mettre d’accord avec la direction pour prolonger son contrat.