le real madrid veut se debarasser d un gros salaire iconsport 257878 0020 397746

Le Real en a marre de se faire arnaquer

Liga28 déc. , 20:30
parHadrien Rivayrand
0
Le Real Madrid veut tout gagner cette saison. Le club merengue a toutefois du mal à progresser collectivement depuis plusieurs mois, la faute à un recrutement pas toujours bien senti.
Le Real Madrid dispose d’un effectif de très grande qualité et affiche l’ambition de tout remporter cette saison. C’est le souhait de toutes les stars du club, parmi lesquelles Vinicius Jr, Jude Bellingham et Kylian Mbappé. Florentino Pérez attend beaucoup de ses joueurs, mais aussi de Xabi Alonso, qui peine pour le moment à convaincre pleinement.
Le Real Madrid se doit de faire bonne figure sur le terrain, mais également en dehors. Depuis quelque temps, la Casa Blanca a adopté une stratégie consistant à recruter des joueurs libres de tout contrat. Cela a notamment été le cas avec Kylian Mbappé ou encore Trent Alexander-Arnold. Toutefois, le club madrilène pourrait être amené à changer de fusil d’épaule à l’avenir.

Le Real Madrid s'énerve 

Selon les informations de AS, les pensionnaires du Santiago-Bernabéu sont lassés du comportement de certains agents de joueurs. Le Real Madrid a le sentiment d’être parfois utilisé afin de faire grimper les enchères autour de profils très courtisés. Le dossier Alphonso Davies a particulièrement agacé dans la capitale espagnole. Alors que le Canadien semblait proche de rejoindre l’Espagne, il a finalement prolongé son contrat au Bayern Munich, laissant le Real Madrid frustré. Même constat pour Dayot Upamecano, qui ne devrait pas être recruté par la formation madrilène et qui s’apprête très vraisemblablement à prolonger son aventure en Bavière.

Lire aussi

Le Real de Mbappé n'en finit plus d'applaudir le PSGLe Real de Mbappé n'en finit plus d'applaudir le PSG
Il a été décidé que le Real Madrid adopte désormais une stratégie de transferts plus stricte, selon laquelle le club ne s’engagera dans aucune opération pour les joueurs dont le contrat expire à l’été prochain. Cela devrait soulager certains clubs tout en marquant un véritable changement pour un Real Madrid habitué à récupérer des joueurs en fin de contrat. On peut s’attendre à voir les Espagnols motivés à l’idée de dépenser lors du mercato estival, d’autant plus que le club pourrait se séparer de Vinicius Jr, qui n’arrive pas à se mettre d’accord avec la direction pour prolonger son contrat.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_272604_0138
Ligue 1

Sunderland fait ses courses en L1, des grosses surprises à 80 ME

571311549_1215360350626240_2502731393457478326_n
OM

Transfert à 10 ME, l'OM a déjà perdu

Mahrez
CAN 2025

CAN 2025 : Mahrez qualifie l'Algérie

Fil Info

28 déc. , 21:30
Sunderland fait ses courses en L1, des grosses surprises à 80 ME
28 déc. , 21:00
Transfert à 10 ME, l'OM a déjà perdu
28 déc. , 20:28
CAN 2025 : Mahrez qualifie l'Algérie
28 déc. , 20:27
Programme TV complet et résultats de la CAN 2025
28 déc. , 20:00
CAN 2025 : Achraf Hakimi mécontent !
28 déc. , 19:53
Côte d’Ivoire - Cameroun : les compos (21h00 sur beIN SPORTS 1)
28 déc. , 19:30
L'OM et l’OL se battent pour ce défenseur à 20 ME
28 déc. , 19:00
Le clash PSG-Barcola ! Six clubs en rêvent

Derniers commentaires

PSG/OM : La vanne de Kombouaré ne fait pas rigoler à Marseille

Salut trisomique

Le clash PSG-Barcola ! Six clubs en rêvent

Il va aller à Liverpool pour 70 M pour remplacer jota, et Lyon touchera un petit pourcentage puisque c'est le club formateur, les deux français ekitike et barcola formeront un beau duo

PSG/OM : La vanne de Kombouaré ne fait pas rigoler à Marseille

t'emmerde pas a repondre a ce non binaire,il ne vit que grace a ce site et ses recherches sur google :)

PSG/OM : La vanne de Kombouaré ne fait pas rigoler à Marseille

@raymond-point bien sur mon ami,surtout quand tu vois le non binaire reds13 qui ne sait meme pas qui est son club et qui saute a pieds joints sur cette article qui parle d'un fan,ce site n'est plus ce qu'il était,la moitié des gens se sont barrés,des copiés/collés en guise d'article avec en fond le commentaire d'un gars qui a 3 followers bref je te souhaite une agreable annee 2026 en avance si je ne reviens pas sur ce site d'ici la!!!! :)

PSG/OM : La vanne de Kombouaré ne fait pas rigoler à Marseille

En 93 c étais du vrai football, maintenant se sont la var qui décide, il suffit de le voir en L1 le nombre de fautes de la var

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading