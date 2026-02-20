ICONSPORT_352509_0099

L1 : A Brest, l'OM de Beye se noie

Ligue 120 févr. , 22:38
parMehdi Lunay
45
23e journée de Ligue 1
Stade Francis-le-Blé
Brest-OM 2-0
Buts : Ajorque (10e, 29e) pour Brest
Pour la première d'Habib Heye, l'Olympique de Marseille ne s'est pas du tout relancé. Les Phocéens ont été dominés 2-0 par Brest de façon totalement logique.
Nommé à la tête de l'OM, Habib Beye avait déjà du pain sur la planche à Brest. Relégué à 5 points de Lyon 3e, le club phocéen devait absolument gagner en Bretagne à une semaine de l'Olympico. Néanmoins, le match tournait très mal pour Marseille. Dominés physiquement par Brest, les Olympiens subissaient le flair d'Ajorque. Avec son jeu de tête foudroyant, l'attaquant s'offrait un doublé. Le triplé était possible avec son pied mais la barre s'interposait. A la pause, l'OM avait 2 buts de retard mais ça aurait facilement pu être 4.
C'était mieux pour l'OM en seconde période. Les Phocéens avaient le ballon face à une équipe brestoise endormie. Mais, les occasions n'étaient pas légion. Gouiri croisait trop une tête aux 6 mètres (62e). Après avoir muselé Greenwood tout le match, Guindo fauchait l'Anglais dans la surface. Le penalty du meilleur buteur de Ligue 1 était stoppé par Coudert (82e). Le gardien breton écœurait encore les Marseillais dans les arrêts de jeu. On en restait à 2-0. L'OM reste 4e à bonne distance du podium. Brest remonte à la 11e place (30 points).

Ligue 1

20 février 2026 à 20:45
Brest
Ajorque10'Ajorque29'
2
0
Match terminé
Olympique Marseille
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
90
B. Nadir
Olympique MarseilleOlympique Marseille
Carton jaune
89
E. Nwaneri
Olympique MarseilleOlympique Marseille
Remplacement
88
ENTRE
B. Locko
BrestBrest
SORT
R. Del Castillo
BrestBrest
Remplacement
87
ENTRE
B. Nadir
Olympique MarseilleOlympique Marseille
SORT
P. Højbjerg
Olympique MarseilleOlympique Marseille
Voir Les Détails Complets Du Match
45
Derniers commentaires

L1 : A Brest, l'OM de Beye se noie

Non jamais puisque y a jamais d article sur Lyon

L1 : A Brest, l'OM de Beye se noie

Pauvre débile, t'es H24 sur nos articles...

L1 : A Brest, l'OM de Beye se noie

Occupe toi de ton club, ou alors tu dois être un fan de L OM

Hojbjerg et l'OM, la fracture est totale

Occupe toi de ton club

L1 : A Brest, l'OM de Beye se noie

La cœur a ses raisons que la raison ignore…^^

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
29228592227-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

