L1 : A Brest, l'OM de Beye se noie

Non jamais puisque y a jamais d article sur Lyon
Pauvre débile, t'es H24 sur nos articles...
Occupe toi de ton club, ou alors tu dois être un fan de L OM
Occupe toi de ton club
La cœur a ses raisons que la raison ignore…^^
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|52
|22
|17
|1
|4
|42
|17
|25
|51
|22
|16
|3
|3
|49
|19
|30
|45
|22
|14
|3
|5
|36
|20
|16
|40
|23
|12
|4
|7
|48
|31
|17
|34
|22
|10
|4
|8
|35
|31
|4
|34
|22
|9
|7
|6
|34
|35
|-1
|31
|22
|9
|4
|9
|36
|29
|7
|31
|22
|9
|4
|9
|35
|34
|1
|31
|22
|8
|7
|7
|29
|33
|-4
|30
|22
|8
|6
|8
|32
|26
|6
|30
|23
|8
|6
|9
|31
|34
|-3
|29
|22
|8
|5
|9
|22
|27
|-5
|26
|22
|6
|8
|8
|20
|27
|-7
|23
|22
|6
|5
|11
|27
|40
|-13
|22
|22
|5
|7
|10
|26
|39
|-13
|17
|22
|4
|5
|13
|17
|30
|-13
|14
|22
|3
|5
|14
|20
|40
|-20
|13
|22
|3
|4
|15
|22
|49
|-27
Loading
🥵 𝗟'𝗛𝗢𝗠𝗠𝗘 𝗗𝗨 𝗦𝗢𝗜𝗥 𝗖'𝗘𝗦𝗧 𝗟𝗨𝗜 ! Ajorque met K.O l'OM en inscrivant un doublé !