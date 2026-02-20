L1 : A Brest, l'OM de Beye se noie

23e journée de Ligue 1

Stade Francis-le-Blé

Buts : Ajorque (10e, 29e) pour Brest

Pour la première d'Habib Heye, l'Olympique de Marseille ne s'est pas du tout relancé. Les Phocéens ont été dominés 2-0 par Brest de façon totalement logique.

Nommé à la tête de l' OM , Habib Beye avait déjà du pain sur la planche à Brest. Relégué à 5 points de Lyon 3e, le club phocéen devait absolument gagner en Bretagne à une semaine de l'Olympico. Néanmoins, le match tournait très mal pour Marseille. Dominés physiquement par Brest, les Olympiens subissaient le flair d'Ajorque. Avec son jeu de tête foudroyant, l'attaquant s'offrait un doublé. Le triplé était possible avec son pied mais la barre s'interposait. A la pause, l'OM avait 2 buts de retard mais ça aurait facilement pu être 4.

C'était mieux pour l'OM en seconde période. Les Phocéens avaient le ballon face à une équipe brestoise endormie. Mais, les occasions n'étaient pas légion. Gouiri croisait trop une tête aux 6 mètres (62e). Après avoir muselé Greenwood tout le match, Guindo fauchait l'Anglais dans la surface. Le penalty du meilleur buteur de Ligue 1 était stoppé par Coudert (82e). Le gardien breton écœurait encore les Marseillais dans les arrêts de jeu. On en restait à 2-0. L'OM reste 4e à bonne distance du podium. Brest remonte à la 11e place (30 points).