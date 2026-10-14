Le dossier Endrick refermé, Mourinho s'est fâché

Le dossier Endrick refermé, Mourinho s'est fâché

Liga
parClaude Dautel
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Plusieurs clubs rêvaient d'imiter l'Olympique Lyonnais lors du mercato d'hiver à venir en se faisant prêter Endrick. Mais l'entraîneur du Real Madrid a mis son nez dans le dossier et l'a réglé très brutalement. José Mourinho a été clair concernant l'attaquant brésilien.
L'OL a donné un exemple dont plusieurs formations européennes souhaitaient s'inspirer en janvier prochain, mais sauf retournement de situation, cela ne sera pas le cas. En effet, Endrick n'ayant toujours pas plus de temps de jeu au Real Madrid, le nom de l'attaquant international brésilien était évoqué pour un prêt pour la deuxième moitié de saison. L'AS Rome s'était notamment positionnée pour tenter de convaincre Florentino Perez de lui prêter Endrick. Mais, interrogé par TNT Sport Brésil, José Mourinho a douché les espoirs romains de voir débarquer le jeune attaquant du Real Madrid en janvier prochain. Le Special One n'a nullement l'intention de prêter son joueur, que ce soit à l'AS Rome ou ailleurs.
Pas besoin de le prêter, Endrick va exploser au Real Madrid
- José Mourinho
Fidèle à ses habitudes, José Mourinho n'a pas tourné autour du pot concernant le dossier Endrick. « Quiconque voudra le recruter en janvier devra me passer sur le corps et se battre contre moi. Endrick ne partira pas, je l'adore. Il est très fort et nous sera d'une aide précieuse. Le prêter ne sera pas nécessaire, Endrick va exploser ici à Madrid », a indiqué l'entraîneur du Real Madrid au micro du média brésilien. Une prise de position forte qui a déjà été reçue 5 sur 5 du côté de la Roma, même si les dirigeants italiens resteront à l'affût jusqu'au dernier moment. Car ces derniers ont bien compris que José Mourinho est déjà sur la sellette du côté de Madrid et que les choses pourraient radicalement évoluer d'ici le prochain mercato d'hiver. En attendant, Endrick continue à se morfondre sur le banc des Merengue avec seulement 4 minutes de temps de jeu toutes compétitions confondues depuis le début de la saison.

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Derniers commentaires

Le PSG ne craint rien, la DNCG ne punira pas le Qatar

Quid de la grande majorité des clubs déficitaires de Ligue 1 ? Merci aux actionnaires d'avoir combler ces déficits. Et comment construire des grands clubs s'il n'y pas à un moment un investisseur qui... investit et accepte de perdre de l'argent les premières années avant d'arriver à l'équilibre ensuite (ce qu'est en train d'accomplir le PSG)

Le PSG ne craint rien, la DNCG ne punira pas le Qatar

L'OL a été sauvé par ces comptes qui n'étaient pas aussi catastrophique que les médias en disaient. ^^ Je te rappelle que les médias parler d'un déficif de 200 millions d'euros dans les comptes de l'OL... alors que ce n'était pas vrai. Une information de merde que tes potes et toi ont gobé naïvement. Mdr Bon maintenant... j'attends ton retournement de veste ! ^^

Le PSG ne craint rien, la DNCG ne punira pas le Qatar

Il fallait bien que le Qatar mette quelque chose dans la vitrine du PSG. Nasser est donc allé faire des courses en payant deux Champions League. ^^

Le dossier Endrick refermé, Mourinho s'est fâché

Si tu avais une culture foot ou tu simplement une connaissance du football, tu saurais qu il impensable d'imaginer le Bayern vendre un de ses meilleurs joueurs un mercato d'hiver, ca n'arrivera JAMAIS.... voila vieux troll que tu es, caricature de troll meme

Le PSG ne craint rien, la DNCG ne punira pas le Qatar

Dit il alors que son club a ete sauvé de la relegation par cette meme DNCG et la pression de la Ministre des Sports... Et puis dans "Ils n ont pas la meme exigence", qu est ce que tu n as pas compris ? En faite meme pas sur que tu aies lu l article...

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