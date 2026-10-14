Le dossier Endrick refermé, Mourinho s'est fâché

Plusieurs clubs rêvaient d'imiter l'Olympique Lyonnais lors du mercato d'hiver à venir en se faisant prêter Endrick. Mais l'entraîneur du Real Madrid a mis son nez dans le dossier et l'a réglé très brutalement. José Mourinho a été clair concernant l'attaquant brésilien.

L'OL a donné un exemple dont plusieurs formations européennes souhaitaient s'inspirer en janvier prochain, mais sauf retournement de situation, cela ne sera pas le cas. En effet, Endrick n'ayant toujours pas plus de temps de jeu au Real Madrid, le nom de l'attaquant international brésilien était évoqué pour un prêt pour la deuxième moitié de saison. L'AS Rome s'était notamment positionnée pour tenter de convaincre Florentino Perez de lui prêter Endrick. Mais, interrogé par TNT Sport Brésil, José Mourinho a douché les espoirs romains de voir débarquer le jeune attaquant du Real Madrid en janvier prochain. Le Special One n'a nullement l'intention de prêter son joueur, que ce soit à l'AS Rome ou ailleurs.

Pas besoin de le prêter, Endrick va exploser au Real Madrid - José Mourinho

Fidèle à ses habitudes, José Mourinho n'a pas tourné autour du pot concernant le dossier Endrick. « Quiconque voudra le recruter en janvier devra me passer sur le corps et se battre contre moi. Endrick ne partira pas, je l'adore. Il est très fort et nous sera d'une aide précieuse. Le prêter ne sera pas nécessaire, Endrick va exploser ici à Madrid », a indiqué l'entraîneur du Real Madrid au micro du média brésilien. Une prise de position forte qui a déjà été reçue 5 sur 5 du côté de la Roma, même si les dirigeants italiens resteront à l'affût jusqu'au dernier moment. Car ces derniers ont bien compris que José Mourinho est déjà sur la sellette du côté de Madrid et que les choses pourraient radicalement évoluer d'ici le prochain mercato d'hiver. En attendant, Endrick continue à se morfondre sur le banc des Merengue avec seulement 4 minutes de temps de jeu toutes compétitions confondues depuis le début de la saison.