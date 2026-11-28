Au lendemain de l'annonce par le Stade Rennais du limogeage de Franck Haise, certains estiment que l'entraîneur paie au prix fort le comportement erratique du club breton depuis quelques années.

Au rythme où cela va, Rennes va devenir l'OM de l'Ouest, tant le club breton a pris l'habitude de virer ses entraîneurs à une cadence infernale. Ainsi, Franck Haise, qui avait remplacé Habib Beye en février, a été sacrifié après une série noire pour son équipe. Les dirigeants bretons vont donc devoir trouver un nouvel entraîneur afin de relancer Brice Samba et ses coéquipiers. Tandis que le nom de Rui Borges est évoqué , Nicolas Vilas, journaliste de Ligue 1 +, estime que le Stade Rennais ne peut pas se contenter de faire payer à Franck Haise les résultats actuels. Notre confrère fait remarquer que le club breton n'est pas non plus à la dérive en Ligue 1 et que cette décision peut tout de même ressembler à un coup de sang pris dans la précipitation après la défaite de jeudi en Ligue Europa.

Rennes fait tout à l'envers

Nicolas Vilas le dit sur les réseaux sociaux, le Stade Rennais a tout faux sur le fond et sur la forme. « En termes de résultats, Rennes n'est largué, ni en Ligue 1, ni en Coupe d'Europe. Que le jeu ne soit pas à la hauteur des attentes, OK. Mais de là à faire de Haise le principal responsable d'un club qui a mangé cinq entraîneurs et peut-être bientôt trois présidents en deux ans. Le Stade Rennais a un public, un centre de formation, un propriétaire solide. Il lui faut, avant tout, une vision, un projet, structurel. L'entraîneur viendra avec et pas l'inverse », prévient le journaliste, visiblement consterné par la manière dont Rennes est sportivement géré.

Un avis partagé par Guillaume Lainé, qui suit au quotidien l'actualité du Stade Rennais, et estime que le seul départ de Franck Haise ne sera pas suffisant pour changer la trajectoire du club. « Changer encore d’entraîneur ne résoudra pas tous les problèmes de fond d’un Stade Rennais qui doit remettre en question son fonctionnement pour sortir de sa boucle infernale », fait remarquer le journaliste. C'est désormais vers Arnaud Pouille que les regards se tournent, le départ de l'actuel président et son remplacement par Nicolas de Tavernost étant déjà évoqué du côté du Roazhon Park.