Rennes vire Franck Haise, il crie au scandale
Rennes fait tout à l'envers
Rennes
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E. Lepaul
B. Dia
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Ce sera en fonction des Badgones car ce sont eux qui dictent leur loi, NON il ne sera pas longtemps sur ce banc(al) Lyonnais A lui, de savoir, et sentir si le courant passe entre lui et les joueurs, sinon à lui de partir comme là fait sans état d'âme son prédécesseur et il a eu RAISON , et ce avant qu'il ne soit viré Il n'y a pas de place ou du sentiment dans ce milieu
Oui il veulent faire des stades de plus en grands mais en même temps ils sont de plus en plus loin, ca te revient plus cher en transport et parking que le billet
bah c est ça sa famille à lui
Lyon est 5e avec 3 défaites et 9 pts de retard et joue l'Europe, ce n'est pas un concurrent. Actuellement seul Paris FC pourrait faire figure comme tel, Monaco ayant totalement craqué et avait été le vrai concurrent sur le papier.
Lyon est 5e avec 3 défaites et 9 pts de retard et joue l'Europe, ce n'est pas un concurrent. Actuellement seul Paris FC pourrait faire figure comme tel, Monaco ayant totalement craqué et avait été le vrai concurrent sur le papier.
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|26
|11
|8
|2
|1
|25
|12
|13
|23
|12
|7
|2
|3
|21
|11
|10
|21
|12
|6
|3
|3
|20
|12
|8
|21
|11
|6
|3
|2
|14
|8
|6
|20
|11
|6
|2
|3
|16
|9
|7
|18
|11
|6
|0
|5
|24
|17
|7
|17
|11
|5
|2
|4
|17
|15
|2
|17
|11
|4
|5
|2
|14
|12
|2
|17
|11
|5
|2
|4
|22
|22
|0
|16
|11
|4
|4
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|10
|9
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|5
|18
|16
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|11
|3
|5
|3
|16
|15
|1
|11
|11
|2
|5
|4
|15
|21
|-6
|11
|11
|3
|2
|6
|10
|18
|-8
|11
|11
|3
|2
|6
|14
|25
|-11
|10
|11
|3
|1
|7
|18
|23
|-5
|8
|11
|2
|2
|7
|9
|23
|-14
|2
|11
|0
|2
|9
|10
|25
|-15