ASSE : Larsonneur écarté, Cathro a fait son choix

ASSE : Larsonneur écarté, Cathro a fait son choix

ASSE19 sept. , 9:00
parCorentin Facy
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Gautier Larsonneur a vécu une semaine compliquée à l’ASSE, entre critiques et remise en question de son statut après la défaite à Dunkerque. Le gardien de 29 ans sera néanmoins titulaire contre Metz ce samedi soir.
Il y a une semaine, l’AS Saint-Etienne a concédé sa première défaite de la saison sur la pelouse de Dunkerque (1-2). Un mauvais résultat que beaucoup d’observateurs stéphanois ont attribué à Gautier Larsonneur. Il est vrai que l’ancien Brestois n’a pas été clair du tout sur le deuxième but inscrit par les Nordistes. Et avec six buts concédés en six matchs cette saison en Ligue 2, l’ancien capitaine de l’ASSE se retrouve déjà contesté par des supporters qui ne lui font plus confiance depuis la fin de la saison dernière.
A tel point que cette semaine, les anti-Larsonneur se sont fait massivement entendre sur les réseaux sociaux. De quoi faire douter Ian Cathro dans l’optique du déplacement à Metz, ce samedi en Ligue 1 ? Selon les informations de L’Equipe, une réflexion a été menée au sein du staff stéphanois, qui est toutefois rapidement arrivé à la conclusion suivante : Gautier Larsonneur sera bien titulaire à Metz ce samedi lors de la 7e journée de Ligue 2.

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Un choix assumé par Ian Cathro, qui conserve une confiance élevée à l’égard du gardien de 29 ans, qui dispose d’une forte expérience au sein d’un groupe assez jeune. Le reste de la composition attendue est sans surprise avec Pedro, Le Cardinal, Naïr et Bernauer en défense. Au milieu de terrain, Csongvai accompagnera Svetlin tandis que le quatuor offensif devrait être composé des hommes en forme du moment, à savoir Boakye, Breum, Davitashvili et Cardona.
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