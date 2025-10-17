Le Barça en éruption à cause de Yamal et du PSG

Le FC Barcelone s’offre une crise en plein mois d’octobre, après des révélations dans la presse espagnole d’ingérences des dirigeants dans les décisions d’Hansi Flick avant le match contre le PSG.

Coup de chaud au FC Barcelone, avec des révélations qui secouent la Catalogne dans les médias El Nacional et la Cadena Ser. Plusieurs problèmes majeurs sont évoqués : le manque de discipline de Lamine Yamal, l’interférence dans le sportif de Deco, et la perte d’autorité d’Hansi Flick en conséquence. Tout a débuté avec l’arrivée en retard de Lamine Yamal à un briefing avant le match face au PSG . Comme il l’avait fait avec Jules Koundé, Raphinha ou d’autres ces dernières semaines, l’entraîneur allemand avait l’intention de priver le prodige espagnol d’une place dans le 11 de départ en sanction de son retard. D’autant plus que le champion d’Europe avec la Roja revenait tout juste d’une blessure au pubis.

Mais face à l’importance du match et désireux d’aller dans le sens de sa star, le FC Barcelone a fait pression sur Hansi Flick pour qu’il change d’avis. C’est Déco, le directeur sportif du club blaugrana qui s’est chargé de faire comprendre qu’il fallait que Yamal joue d’entrée de jeu pour avoir une chance contre le PSG. Non seulement le Barça a quand même perdu, mais en plus le deuxième du dernier Ballon d’Or s’est blessé à nouveau après avoir joué toute la rencontre.

De quoi provoquer la colère de l’entraîneur allemand, qui a demandé les pleins pouvoirs et de cesser les interférences avec son travail. Et notamment la possibilité de sanctionner Lamine Yamal quand ce dernier fait preuve d’un manque de sérieux. Si le FC Barcelone décide de tout passer à la pépite espagnole, le risque de le perdre sur le plan disciplinaire est grand, craint l’ancien entraineur du Bayern Munich. Deco et le club catalan ont minimisé l’incident auprès de la presse, assurant que Flick était bien le seul en charge de l’équipe. Mais selon le journaliste Manu Carreño de la Cadena Ser , le technicien allemand a très peu apprécié cet épisode qui sape son autorité auprès du groupe.