Le Barça va faire une annonce grandiose ce mercredi

En fin de contrat avec le FC Barcelone en juin prochain, Fenkie De Jong est redevenu une pièce maîtresse du club catalan. Bonne nouvelle, le milieu de terrain néerlandais va prolonger.

Souvent gêné par les blessures depuis son arrivée au FC Barcelone en 2019 pour 85 millions d’euros en provenance de l’Ajax Amsterdam, Frenkie De Jong est de retour à un excellent niveau. Au côté de Pedri, il forme sans doute ce qui est l’un des meilleurs milieux de terrain au monde ces derniers mois avec bien évidemment celui du Paris Saint-Germain. Mais à Barcelone, on craignait depuis plusieurs semaines un départ libre pour Frenkie de Jong à l’issue de la saison puisque son contrat court jusqu’en juin 2026. Les supporters blaugrana peuvent néanmoins être rassurés, celui qui porte régulièrement le brassard de capitaine du FC Barcelone cette saison va prolonger. Une annonce officielle sera faite ce mercredi par le champion d’Espagne en titre nous apprend le très sérieux Gerard Romero.

« OFFICIEL. Demain à 13h30, la cérémonie de renouvellement du contrat de Frenkie de Jong aura lieu au siège commercial du club » explique le journaliste sur son compte X. Une nouvelle qui réjouira Hansi Flick, lequel avait été très élogieux à l’égard de son milieu de terrain néerlandais il y a seulement quelques semaines. « Tous les supporters de Barcelone peuvent voir que c’est formidable de l’avoir dans l’équipe. Pour moi, c’est fantastique à voir, car il aime s’entraîner, il aime jouer avec ces gars. Et il a d’énormes qualités. En ce moment, c’est comme ça, avec Pedri, avec Frenkie, ce n’est pas facile de nous mettre la pression » avait notamment lancé l’entraîneur allemand, qui va pouvoir profiter de Frenkie de Jong encore un moment puisque l’ancien milieu de terrain de l’Ajax Amsterdam va prolonger son bail sur le long terme au Barça.