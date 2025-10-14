Le Barça va faire une annonce grandiose ce mercredi

tellement soliste qu'il est le meilleur passeur de l'equipe de france CQFD
CR7 est fini cessez de parler de lui dans les joueurs importants
Arrigato gosaimaisu 😄👍
Et donc, la gifle ?
dès lors que DD le met capitaine, c'est forcément un leader. D'ailleurs il est redevenu efficace avec nous et montre l'exemple. Et Dembélé doit être un leader technique, d'autant plus avec son ballon d'or en poche.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|16
|7
|5
|1
|1
|13
|5
|8
|15
|7
|5
|0
|2
|15
|5
|10
|15
|7
|5
|0
|2
|14
|7
|7
|15
|7
|5
|0
|2
|9
|5
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|16
|12
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|10
|6
|4
|11
|7
|3
|2
|2
|14
|10
|4
|10
|7
|3
|1
|3
|12
|13
|-1
|10
|7
|3
|1
|3
|11
|12
|-1
|10
|7
|2
|4
|1
|9
|10
|-1
|8
|7
|2
|2
|3
|11
|11
|0
|8
|7
|2
|2
|3
|9
|12
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|16
|-7
|6
|7
|2
|0
|5
|5
|10
|-5
|6
|7
|1
|3
|3
|8
|10
|-2
|6
|7
|1
|3
|3
|5
|7
|-2
|5
|7
|1
|2
|4
|3
|11
|-8
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|16
|-11
Loading
🚨 Frenkie de Jong actera sa prolongation de contrat avec le FC Barcelone jusqu'en 2029 demain ! 🇳🇱✍️ Une information qui a été confirmée par le Barça.