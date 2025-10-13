FC Barcelone

Le Barça a un nouveau Lamine Yamal en réserve

Liga13 oct. , 11:00
parAlexis Rose
Véritable machine à former des joueurs de grands talents, comme Messi, Xavi, Iniesta ou plus récemment Lamine Yamal, La Masia du Barça dispose d’un nouveau crack qui pourrait vite faire parler de lui malgré son très jeune âge.
Tout n’est pas rose au FC Barcelone ces derniers temps, avec une situation financière toujours compliquée et une période sportive un peu creuse, avec deux défaites de rang contre le PSG en Ligue des Champions (1-2) et face au FC Séville en Liga (1-4). Mais alors que le club catalan attend avec impatience de retrouver le Camp Nou, Hansi Flick va bientôt pouvoir compter sur Lamine Yamal, encore à l'infirmerie, pour relancer la machine après la trêve internationale d’octobre.
Deuxième du Ballon d’Or derrière Ousmane Dembélé, la nouvelle star du Barça connaît un début de saison mitigé à cause des blessures, tout en restant décisif avec deux buts et quatre passes décisives en quatre matchs. Malgré tout, Yamal est la nouvelle coqueluche du Barça, un peu comme Messi à l’époque. Il faut dire que Barcelone a tendance à souvent sortir des cracks de son centre de formation, et cela n’est pas fini, puisque le très jeune Ebrima Tunkara commence déjà à faire parler de lui.

Ebrima Tunkara, le nouveau crack du Barça

Alors que Yamal a encore tout l’avenir devant lui avec ses 18 ans, une nouvelle grosse pépite pointe déjà le bout de son nez à La Masia. En effet, à 15 ans seulement, le milieu offensif gaucher est déjà surclassé avec l’équipe U19 cette saison. À l’aise techniquement et très fort physiquement, celui qui est né en Gambie et arrivé en Espagne en 2017 a par exemple fait ses débuts en Youth League contre le PSG (2-1) au début du mois. La preuve que l’attaquant, capable de jouer dans l’axe ou sur le côté gauche, sort vraiment du lot.
éjà surveillé par l’équipe première du Barça, qui ne grillera pas les étapes avec le joueur qui pourrait atteindre les deux mètres comme son père à l’âge adulte, Ebrima Tunkara ne fait pas parler de lui qu’à Barcelone. Puisque ces derniers jours, il a aussi brillé avec l’Espagne U17 en marquant un doublé assorti d’une passe décisive contre Andorre (3-0) avant de marquer à nouveau face à la Lettonie (5-0). De quoi commencer à faire monter la sauce autour de ce nouveau Yamal…

Derniers commentaires

Rabiot hué à Paris, Deschamps exige le silence

Chiale en silence le cassos avec ton nouveau compte en bois RIRES

Rabiot hué à Paris, Deschamps exige le silence

MDR pov clodo, vas brûler la commanderie et agressé vos propres joueurs, ou leurs tiré dessus à balles réelles pour les faire partir...

Paris : Le PSG reste au Parc des Princes

Je ne suis pas sûr que la décision se fait en fonction des desiderata des membres de club de supporters.

OM : Robinio Vaz apporte une excellente nouvelle

Aubam est suspendu mais doit rester avec sa sélection. Il n'aura pas la fatigue du dernier match certes.

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Ce qui marrant avec toi c'est que dès que l'on met une pièce tu te remet à danser. Danse le nabot fuyard, danse, rires. Tu es si facilement manipulable, rires.

