Le Barça annonce une mauvaise nouvelle à Rashford

Prêté avec option d’achat par Manchester United au FC Barcelone, Marcus Rashford a réussi ses débuts en Catalogne, où il compte déjà 2 buts et 2 passes décisives toutes compétitions confondues.

Dans une impasse à Manchester United, où Ruben Amorim ne comptait pas sur lui cet été, Marcus Rashford a trouvé une porte de sortie prestigieuse. L’attaquant anglais a accompli son rêve en signant au FC Barcelone. Il ne s’agit toutefois que d’un prêt pour le joueur de 27 ans, qui espère signer définitivement en faveur des Blaugrana à l’issue de la saison. Le Barça dispose d’une option d’achat dont le montant est compris entre 30 et 35 millions d’euros pour engager définitivement Marcus Rashford en juin prochain.

Ces derniers jours, la presse espagnole affirmait que le club catalan, satisfait des prestations du joueur, pourrait tenter de boucler l’affaire dès cet hiver à condition de revoir les conditions du transfert à la baisse. La presse anglaise n’est pas du même avis sur la question. Et pour cause, le site TeamTalk affirme que dans les rangs barcelonais, on est satisfait de Marcus Rashford… mais pas au point de se précipiter. Pour les dirigeants du champion d’Espagne en titre, l’idée est de continuer à observer Marcus Rashford sur plusieurs mois avant de prendre une décision définitive.

Hansi Flick et le directeur sportif Deco souhaitent notamment voir si l’attaquant prêté par les Red Devils peut réussir à être régulier et s’il acceptera un rôle de remplaçant quand Barcelone sera au complet avec le retour de blessure de Lamine Yamal. Marcus Rashford, qui rêve de parapher un bail de plusieurs années au Camp Nou, va donc devoir se montrer patient. Surtout, l’Anglais a l’obligation d’être performant car le Barça ne prendra pas le risque de payer 30 millions d’euros ou plus pour un attaquant qui ne donne pas entièrement satisfaction. Un bon moyen aussi de garder l’Anglais concerné et tirer le meilleur du joueur dans les semaines et les mois à venir.