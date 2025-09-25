ICONSPORT_271557_0050
Marcus Rashford

Le Barça annonce une mauvaise nouvelle à Rashford

Liga25 sept. , 10:00
parCorentin Facy
Prêté avec option d’achat par Manchester United au FC Barcelone, Marcus Rashford a réussi ses débuts en Catalogne, où il compte déjà 2 buts et 2 passes décisives toutes compétitions confondues.
Dans une impasse à Manchester United, où Ruben Amorim ne comptait pas sur lui cet été, Marcus Rashford a trouvé une porte de sortie prestigieuse. L’attaquant anglais a accompli son rêve en signant au FC Barcelone. Il ne s’agit toutefois que d’un prêt pour le joueur de 27 ans, qui espère signer définitivement en faveur des Blaugrana à l’issue de la saison. Le Barça dispose d’une option d’achat dont le montant est compris entre 30 et 35 millions d’euros pour engager définitivement Marcus Rashford en juin prochain.
Ces derniers jours, la presse espagnole affirmait que le club catalan, satisfait des prestations du joueur, pourrait tenter de boucler l’affaire dès cet hiver à condition de revoir les conditions du transfert à la baisse. La presse anglaise n’est pas du même avis sur la question. Et pour cause, le site TeamTalk affirme que dans les rangs barcelonais, on est satisfait de Marcus Rashford… mais pas au point de se précipiter. Pour les dirigeants du champion d’Espagne en titre, l’idée est de continuer à observer Marcus Rashford sur plusieurs mois avant de prendre une décision définitive.

Hansi Flick et le directeur sportif Deco souhaitent notamment voir si l’attaquant prêté par les Red Devils peut réussir à être régulier et s’il acceptera un rôle de remplaçant quand Barcelone sera au complet avec le retour de blessure de Lamine Yamal. Marcus Rashford, qui rêve de parapher un bail de plusieurs années au Camp Nou, va donc devoir se montrer patient. Surtout, l’Anglais a l’obligation d’être performant car le Barça ne prendra pas le risque de payer 30 millions d’euros ou plus pour un attaquant qui ne donne pas entièrement satisfaction. Un bon moyen aussi de garder l’Anglais concerné et tirer le meilleur du joueur dans les semaines et les mois à venir.
Derniers commentaires

Ni Real, ni PSG, Vinicius a fait son choix !

L.E ne s'intéresse pas à ce type de joueur ,il n'a pas le profil pour s'adapter au jeu ou on doit etre au service du collectif. Vinicius ne défend pas alors que L.E demande ce boulot à tous ses joueurs. En plus il a une mentalité pourrie

« C’est le pire qui me soit arrivé », Achraf Hakimi sort du silence

Les footeux sont de plus en plus la cible de femmes venales qui les piegent .Il faut rester optimiste et on doit se garder de porter un jugement hatif

OM-PSG : Ligue1+ promet des images inédites

Et tu as le bonjour de guingamp sochaux etc etc😉😉😁

OM-PSG : Ligue1+ promet des images inédites

Mais 13 a 9 ...et nous bientôt on joue ( et j espère gagner )..la vraie coupe du monde ....pleure en silence MC fly.

« C’est le pire qui me soit arrivé », Achraf Hakimi sort du silence

Hélas si la vérité est contraire au désirata des "merdias " ils n'en parleront pas ???

