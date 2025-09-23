Marcus Rashford est de retour, le PSG fonce dessus

Après des débuts poussifs, Marcus Rashford semble enfin avoir trouvé son rythme de croisière avec le FC Barcelone. De quoi donner envie aux Blaugranas de le recruter… mais aussi au PSG de surenchérir.

Pendant longtemps, le nom de Marcus Rashford a été associé à celui du Paris Saint-Germain . Bourreau de Thomas Tuchel lors de la Ligue des champions 2019, l'enfant de Manchester United a plus d'une fois failli signer au PSG. Finalement, le voilà au FC Barcelone, après une demi-saison passée en prêt à Aston Villa. Paria des Red Devils, il a mis du temps avant de s'adapter aux exigences tactiques de Hansi Flick. Mais les trois derniers matchs ont été l'occasion pour lui de montrer l'étendue de son talent et le joueur qu'il peut être lorsqu'il évolue dans de bonnes conditions. Passeur face à Valence, il a ensuite terrifié Newcastle en inscrivant un doublé avant de délivrer une nouvelle passe décisive face à Getafe. En attendant la suite, son nom est déjà sujet à de nouvelles rumeurs mercato.

Le PSG veut doubler le Barça pour Marcus Rashford

Si l'on en croit les informations rapportées par E-Noticies, Luis Enrique apprécie grandement Marcus Rashford. Et tant qu'il n'a pas été définitivement transféré au FC Barcelone, le PSG compte jouer des coudes pour lui proposer un projet alléchant. Le média espagnol indique que le PSG est prêt à offrir plus que les 30 millions d'euros que préparent les Blaugranas en proposant une offre de 45 millions d'euros.

A l'heure où Manchester United a besoin de renflouer les caisses après un mercato dantesque et couteux, les Red Devils ne seraient pas contre des négociations à la hausse. D'autant que si Marcus Rashford continue sur sa lancée jusqu'au bout de la saison, sa valeur marchande va croître et permettre à son club formateur de se montrer plus exigent pour le vendre. Au PSG d'en profiter.