Rashford étincelant, le Barça fait un choix radical

Double buteur contre Newcastle (2-1) jeudi en Ligue des Champions, Marcus Rashford donne satisfaction au FC Barcelone. Le club catalan pense à conclure le transfert définitif de l’attaquant prêté par Manchester United, mais sans passer par l’option d’achat négociée cet été.

Marcus Rashford a frappé fort. Titularisé face à Newcastle jeudi en Ligue des Champions, l’attaquant du FC Barcelone a enfin débloqué son compteur avec un doublé. L’international anglais, d’abord buteur de la tête sur un centre du Français Jules Koundé, a ensuite envoyé un missile sous la barre du gardien Nick Pope. Une balle manière de répondre aux critiques sur ses débuts décevants en Espagne.

Ces derniers jours, les mauvaises performances du joueur prêté par Manchester United faisaient beaucoup parler. A tel point que l’on évoquait déjà un probable retour chez les Red Devils l’été prochain. Mais il faut croire que la tendance s’est inversée en l’espace d’une rencontre. Désormais, le journaliste de TBR Football Graeme Bailey affirme que le Barça veut conserver Marcus Rashford. Mieux, le club catalan, s’il parvenait à enregistrer des départs afin d'améliorer ses finances, pourrait tenter de conclure son transfert définitif cet hiver. L’idée ne serait pas de lever l’option d’achat fixée à 30 millions d’euros

Ambitieux, le champion d’Espagne aimerait négocier une opération aux alentours de 23 millions d’euros. Certes, Manchester United aura peut-être besoin de cash cet hiver, surtout si les hommes de Ruben Amorim poursuivent sur leur mauvaise lancée. Il serait quand même étonnant de voir les Mancuniens accepter de revoir à la baisse un prix déjà généreux. En attendant de nouvelles discussions avec l’écurie de Premier League, le Barça devra s’assurer de la régularité d’un Marcus Rashford déterminé à rester. « Je veux rester ici autant d'années que possible. On verra si j'y parviens », a annoncé le double buteur récemment qualifié de flop, et qui pourrait finalement devenir une belle affaire.