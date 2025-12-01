ICONSPORT_278474_0132

L’Arabie Saoudite fait une offre qui divise le Barça

A la recherche d’un joueur offensif pour renforcer son effectif lors du mercato hivernal, Newcastle a flashé sur Ferran Torres et pourrait soumettre une offre de 35 millions d’euros pour l’attaquant du Barça.
Leader de la Liga après son succès face à Alavès ce week-end (3-1), le FC Barcelone peut s’appuyer sur un effectif stable et suffisamment riche pour dominer la Liga malgré des méformes et des blessures depuis le début de la saison. Ferran Torres en est le meilleur exemple, l’international espagnol ayant compensé pendant plusieurs semaines l’absence de Robert Lewandowski à la pointe de l’attaque. L’ancien attaquant de Manchester City a été précieux en inscrivant 7 buts et en délivrant une passe décisive en Liga depuis le début de la saison.

Des performances qui ne sont pas passées inaperçues en Europe, alors que le contrat de Ferran Torres au Barça expire dans un an et demi (juin 2027). La preuve, le site Don Balon affirme que Newcastle est très intéressé par la possibilité de récupérer le natif de Foios lors du mercato hivernal. Les propriétaires saoudiens de Newcastle souhaitent renforcer l’effectif à la disposition de leur entraîneur Eddie Howe au mois de janvier et pour cela, ils ont identifié Ferran Torres comme la recrue idéale.
Celui qui a marqué 23 fois avec la sélection espagnole est capable de jouer en pointe ou sur un côté et surtout, il est abordable pour un club aussi riche que les Magpies. Une première offre à hauteur de 35 millions d’euros devrait parvenir à la direction du FC Barcelone dans les semaines à venir pour Ferran Torres. La question est maintenant de savoir si le board catalan juge cette proposition suffisamment intéressante pour l’accepter ou pas.
Le média explique qu’une vente de Ferran Torres pourrait permettre au Barça de réinvestir cet argent pour recruter un ou deux défenseurs, alors que les performances de Ronald Araujo et de Jules Koundé sont très décevantes depuis plusieurs mois. Reste à connaître aussi la volonté du joueur, qui sait qu’il n’est pas titulaire à Barcelone lorsque Yamal, Raphinha et Lewandowski sont opérationnels, mais qui est cependant attaché au club catalan, où il évolue depuis 2022. Newcastle a en tout cas l’intention de faire le forcing et il reste maintenant à savoir si cela suffira pour rafler la mise et réaliser l’un des gros coups du mercato hivernal en janvier prochain.
