Kane bientôt au Barça, merci Lewandowski

Le Barça cherche un nouvel attaquant depuis le départ de Robert Lewandowski. Les Catalans pourraient bien frapper un grand coup en s'attachant les services d'Harry Kane.

Le FC Barcelone a encore du pain sur la planche sur le marché des transferts. Après le départ de Robert Lewandowski, le club catalan doit impérativement lui trouver un successeur de haut niveau. Les Blaugranas apprécient tout particulièrement Julian Alvarez. L'attaquant argentin souhaite rejoindre le Barça, mais les relations très tendues entre Barcelone et l'Atlético de Madrid compliquent considérablement les négociations. C'est pourquoi les dirigeants catalans ont activé d'autres pistes pour renforcer leur secteur offensif. L'une d'elles est assez énorme et mène au Bayern Munich.

Kane, le coup XXL du Barça cet été ?

Selon les informations de Craig Hope, journaliste au Daily Mail, le Barça s'apprête en effet à passer à l'action pour tenter de recruter Harry Kane. Les champions d'Espagne ont récemment pris contact avec l'entourage de l'international anglais afin d'évaluer la faisabilité d'un transfert. L'ancien buteur de Tottenham n'a plus qu'une année de contrat en Bavière, mais il ne serait pas opposé à une prolongation. Barcelone devra donc se montrer particulièrement convaincant, aussi bien auprès du joueur que du Bayern Munich, pour espérer boucler ce dossier.

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Toujours selon Craig Hope, le Barça va revenir à la charge après la Coupe du monde 2026. Harry Kane est actuellement pleinement concentré sur la compétition avec l'Angleterre et souhaite y briller sous les couleurs des Three Lions. L'intérêt du club catalan pourrait toutefois peser dans sa réflexion, comme ce fut le cas pour Robert Lewandowski à l'époque. Le buteur polonais a marqué son passage en Catalogne, même s'il n'est jamais parvenu à remporter la Ligue des champions avec le Barça, une frustration qui restera sans doute importante dans son parcours en Espagne.