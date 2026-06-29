Kane bientôt au Barça, merci Lewandowski
Harry Kane

Kane bientôt au Barça, merci Lewandowski

Liga29 juin , 11:30
parHadrien Rivayrand
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Le Barça cherche un nouvel attaquant depuis le départ de Robert Lewandowski. Les Catalans pourraient bien frapper un grand coup en s'attachant les services d'Harry Kane.
Le FC Barcelone a encore du pain sur la planche sur le marché des transferts. Après le départ de Robert Lewandowski, le club catalan doit impérativement lui trouver un successeur de haut niveau. Les Blaugranas apprécient tout particulièrement Julian Alvarez. L'attaquant argentin souhaite rejoindre le Barça, mais les relations très tendues entre Barcelone et l'Atlético de Madrid compliquent considérablement les négociations. C'est pourquoi les dirigeants catalans ont activé d'autres pistes pour renforcer leur secteur offensif. L'une d'elles est assez énorme et mène au Bayern Munich.

Kane, le coup XXL du Barça cet été ? 

Selon les informations de Craig Hope, journaliste au Daily Mail, le Barça s'apprête en effet à passer à l'action pour tenter de recruter Harry Kane. Les champions d'Espagne ont récemment pris contact avec l'entourage de l'international anglais afin d'évaluer la faisabilité d'un transfert. L'ancien buteur de Tottenham n'a plus qu'une année de contrat en Bavière, mais il ne serait pas opposé à une prolongation. Barcelone devra donc se montrer particulièrement convaincant, aussi bien auprès du joueur que du Bayern Munich, pour espérer boucler ce dossier.

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Toujours selon Craig Hope, le Barça va revenir à la charge après la Coupe du monde 2026. Harry Kane est actuellement pleinement concentré sur la compétition avec l'Angleterre et souhaite y briller sous les couleurs des Three Lions. L'intérêt du club catalan pourrait toutefois peser dans sa réflexion, comme ce fut le cas pour Robert Lewandowski à l'époque. Le buteur polonais a marqué son passage en Catalogne, même s'il n'est jamais parvenu à remporter la Ligue des champions avec le Barça, une frustration qui restera sans doute importante dans son parcours en Espagne.
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Derniers commentaires

EdF : Kanté ne joue jamais, l’explication est inquiétante

Tu sais quand je mets "vous", je parle des Lyonnais au sens large... Toute la saison vous nous avez bassiné avec Tolisso en selection, avant lui c etait Cherki, et puis il y a eu Lacazette, Fekir etc... Donc ne fait comme si "toi" tu découvrais le mouvement, donc je reitere, ton "ouin ouin ouin" est vraiment malvenue provenant d un Lyonnais !!! Ps la preuve le commentaire de Majortom plus haut.

Beye viré, Genesio arrive, l'OM accélère enfin

Pas sur qu'il ait le charisme suffisant pour supporter tout ça. en tout cas si ça se fait , ca signifie chèque pour Baye et contrat + prime pour Pep. Encore une belle opération marseillaise.

OL : Un roc sud-africain à 4 ME en route pour Lyon

salut parisforever , si c'était vraiment le cas , ne serait-t-il pas déjà dans un top club . je reste sur ce coup là , comme sur d'autre , dubitatif

EdF : Kanté ne joue jamais, l’explication est inquiétante

Kanté n'a rien a faire dans cette équipe. Il est rincé physiquement, et souvent blessé d'après l'articcle. Faute professionnel de Deschamps qui aurait pu compter sur un Tolisso qui avait lui aussi l'expérience de coupe du monde.

EdF : Kanté ne joue jamais, l’explication est inquiétante

Le PSG, avant même la reprise, a déjà deux trophées à aller chercher... Pas mal de joueurs de l'effectif ont besoin d'un vrai break, WZE en fait partie, depuis l'Euro il enchaîne. Et puis, ne commence pas à nous casser les coquilles avec tes histoires de budgets, tu sais parfaitement que ça ne veut rien dire, l'OM avait bien un budget approchant les 300M la saison passée et pourtant vous n'avez accompli aucun des objectifs fixés !!!

Edf Kante Ne Joue Jamais Lexplication Est Inquietante

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