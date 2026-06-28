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Surprise, Nabil Fekir est libre et revient jouer en Europe

Liga28 juin , 17:00
parClaude Dautel
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Deux ans après avoir quitté le Betis Séville pour le club d'Al-Jazira, Nabil Fekir devrait revenir en Europe. A 32 ans, le milieu offensif formé à l'Olympique Lyonnais a même probablement déjà trouvé son prochain club.
Nabil Fekir est l'un des nombreux petits génies sortis du centre de formation de l'OL, et son départ pour le Betis Séville en 2019 avait fait mal à beaucoup de supporters lyonnais. En Liga, l'international tricolore a montré toutes ses qualités, mais en 2025, les dirigeants du club espagnol ont accepté le transfert de Nabil Fekir vers le club saoudien d'Al-Jazira contre 5 millions d'euros. Son contrat étant arrivé à son terme, Nabil Fekir devrait revenir en Europe et plus précisément en Espagne annonce ce dimanche El Fichajes. En effet, l'ancien Lyonnais pourrait s'engager rapidement avec le Racing Santander, qui après 14 ans d'attente, vient enfin de remonter en Liga. Même si le club de la capitale de la Cantabrie n'a pas des moyens financiers colossaux, il veut faire des recrutements audacieux.

Fekir de retour en Liga ?

D'ailleurs son premier renfort a été Sergio Canales, le milieu international espagnol de 35 ans. Et c'est ce dernier qui aurait soufflé le nom de Nabil Fekir à ses dirigeants, Canales ayant côtoyé Fekir au Betis Séville pendant plusieurs saisons. Cependant, même si l'international français arrivera libre, son salaire pourrait être un problème pour Santander. « Nabil Fekir, qui évoluait aux Émirats arabes unis, a toujours perçu des rémunérations élevées. Pour porter le maillot vert et blanc du Racing Santander, il devrait accepter une baisse de salaire considérable et adapter ses conditions à la situation financière du club », précise Hector Andreu, journaliste du média spécialisé espagnol.
Pour l'instant, rien n'est fait dans ce dossier, mais l'idée de voir Nabik Fekir rejoindre le promu espagnol suscite un gros enthousiasme à Santander. A voir si Sergio Canales peut faciliter jusqu'au bout ce qui serait un joli coup pour les Verdiblancos. A moins que Nabil Fekir revienne en France sept ans après en être parti ?

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