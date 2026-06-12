C'est la guerre, le Barça porte plainte contre le Real

Dans un communiqué officiel publié ce vendredi soir, le FC Barcelone annonce qu’il va porter plainte contre Florentino Pérez, le président du Real Madrid, après ses propos accusant le club blaugrana de corruption d’arbitres ces derniers jours.

« Le FC Barcelone informe que, ce jour, une demande de conciliation obligatoire avant le dépôt d'une plainte pénale pour diffamation en vertu de l'article 205 du Code pénal a été déposée contre le président du Real Madrid, M. Florentino Pérez, suite aux déclarations qu'il a faites lors de la conférence de presse tenue le 12 mai et dans une interview accordée à un média le lendemain » informe le club blaugrana sur son site officiel avant de conclure.

« L’objet de cette plainte est que M. Pérez retire certaines déclarations qu’il a faites en sachant qu’elles étaient fausses et qui sont diffamatoires et portent atteinte à l’image et à la réputation du Club. Si cette réclamation n'est pas dûment traitée, le FC Barcelone engagera une procédure de dépôt de plainte pénale » peut-on lire sur le site du champion d’Espagne en titre.

De quoi relancer définitivement la guerre entre les deux clubs, lesquels s’étaient pourtant rapprochés ces derniers mois dans l’optique de la création de la Super Ligue, avant de se retrouver de nouveaux rivaux depuis quelques semaines sur le plan politique.