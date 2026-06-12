C'est la guerre, le Barça porte plainte contre le Real

Ça vaut guère plus en réalité
Jamais de la vie peut être qu à Everton il y avait 2 sacrifiés dans la recup a ses cotés , car lui il court toujours dans le vide et ce n est pas ses 2 ou 3 gris gris dans un match qui vont changer les affaires … à moins que dorénavant il ai appris à se lever le Luc pour l équipe 🙄👀👍🏾
Bah , les teutons vont sans doute valider avec un gros pourcentage à la revente et p’tet même une priorité de rachat avec un budget validé , normal quoi… 🤪🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
30 millions ?? Sérieux ?
ça va être dur, on verra bien
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🚨 BREAKING: FC Barcelona have announced they have initiated legal proceedings against Real Madrid president Florentino Pérez. Barça claim certain statements made by Pérez on May 12 and May 13 were false, defamatory and damaging to the club’s reputation. They have requested a