Barça : Une piste risquée pour succéder à Lewandowski

En fin de contrat avec le FC Barcelone au mois de juin, Robert Lewandowski est sur le départ. Le champion d’Espagne en titre s’active pour remplacer le buteur polonais et pourrait tenter un pari audacieux.

Auteur de 12 buts en Liga depuis le début de la saison, Robert Lewandowski assure toujours le service minimum avec le Barça. L’attaquant polonais de 37 ans n’est toutefois plus dans la forme de sa vie et son départ à l’issue de son contrat en juin prochain ne fait plus beaucoup de doute. L’AC Milan ou encore la Juventus Turin se sont renseignés pour récupérer Lewandowski en fin de saison. Du côté de Barcelone, l’enjeu des prochaines semaines sera de trouver un nouvel avant-centre pour compenser un tel départ.

La mission de Deco et de Joan Laporta n’est pas simple, car les deux hommes doivent composer avec un budget loin d’être illimité. C’est ainsi que selon Fichajes, le Barça pourrait tenter un vrai pari sur ce poste d’avant-centre, considérant que Ferran Torres est dans le pire des cas un plan B crédible pour accompagner Lamine Yamal et Raphinha. Le média espagnol révèle que le club blaugrana est très intéressé par Christian Kofane, buteur camerounais du Bayer Leverkusen âgé de seulement 19 ans. Auteur de 5 buts et 4 passes décisives en Bundesliga cette saison, l’ancien joueur d’Albacete n’est même pas un titulaire en Allemagne. Il est pourtant suivi par les plus grands clubs européens.

Kofane, le pari du Barça en attaque ?