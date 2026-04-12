Kofane ICONSPORT_362209_0064 (1)

Barça : Une piste risquée pour succéder à Lewandowski

Liga12 avr. , 17:00
parCorentin Facy
0
En fin de contrat avec le FC Barcelone au mois de juin, Robert Lewandowski est sur le départ. Le champion d’Espagne en titre s’active pour remplacer le buteur polonais et pourrait tenter un pari audacieux.
Auteur de 12 buts en Liga depuis le début de la saison, Robert Lewandowski assure toujours le service minimum avec le Barça. L’attaquant polonais de 37 ans n’est toutefois plus dans la forme de sa vie et son départ à l’issue de son contrat en juin prochain ne fait plus beaucoup de doute. L’AC Milan ou encore la Juventus Turin se sont renseignés pour récupérer Lewandowski en fin de saison. Du côté de Barcelone, l’enjeu des prochaines semaines sera de trouver un nouvel avant-centre pour compenser un tel départ.
La mission de Deco et de Joan Laporta n’est pas simple, car les deux hommes doivent composer avec un budget loin d’être illimité. C’est ainsi que selon Fichajes, le Barça pourrait tenter un vrai pari sur ce poste d’avant-centre, considérant que Ferran Torres est dans le pire des cas un plan B crédible pour accompagner Lamine Yamal et Raphinha. Le média espagnol révèle que le club blaugrana est très intéressé par Christian Kofane, buteur camerounais du Bayer Leverkusen âgé de seulement 19 ans. Auteur de 5 buts et 4 passes décisives en Bundesliga cette saison, l’ancien joueur d’Albacete n’est même pas un titulaire en Allemagne. Il est pourtant suivi par les plus grands clubs européens.

Kofane, le pari du Barça en attaque ?

En dehors du Barça, le Bayern Munich, Chelsea, Newcastle, Brentford, Everton et Arsenal ainsi qu’Al-Hilal en Arabie Saoudite suivent Christian Kofane avec beaucoup d’intérêt. Déjà valorisé à 40 millions d’euros, celui qui a par ailleurs marqué 1 but et délivré 2 passes décisives en Ligue des Champions a les qualités recherchées par le Barça pour occuper le rôle d’avant-centre sous Hansi Flick. Reste que pour le club catalan, miser sur un jeune espoir de 19 ans afin de remplacer une légende telle que Lewandowski représente un vrai risque. L’actuel leader de la Liga ira-t-il au bout de son idée, faute de moyen qui l’empêche de recruter une pointure comme Haaland ou Kane ? Réponse lors du prochain mercato.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_244875_0018
PSG

Batrakov au PSG, c'est validé en Russie

ICONSPORT_364165_0122
Premier League

PL : Man City corrige Chelsea et attend Arsenal

ICONSPORT_364167_0075
Ligue 1

L1 : Lille reprend la 3e place, Nice évite le pire

Richard McCourt ICONSPORT_363992_0054
OM

Bonne nouvelle pour l'OM, le nouveau boss ne connait pas le foot

Fil Info

12 avr. , 19:30
Batrakov au PSG, c'est validé en Russie
12 avr. , 19:26
PL : Man City corrige Chelsea et attend Arsenal
12 avr. , 19:11
L1 : Lille reprend la 3e place, Nice évite le pire
12 avr. , 19:00
Bonne nouvelle pour l'OM, le nouveau boss ne connait pas le foot
12 avr. , 19:00
L1 : Programme TV et résultats de la 29e journée
12 avr. , 18:30
Après l'OM, Roberto de Zerbi a enfin de gros moyens
12 avr. , 18:00
OL : Ghezzal annoncé titulaire à la place d’Endrick
12 avr. , 17:30
PSG : Kvaratskhelia dévoile son prochain grand objectif
12 avr. , 17:02
PL : Première ratée pour De Zerbi, Tottenham relégable

Derniers commentaires

Didier Deschamps et Kylian Mbappé, Gilles Verdez lâche un scoop

DD n’a finalement que 2 trophées avec l’EdF avec un jeu fermé et alors qu’il a eu un nombre et un niveau de joueurs vraiment incroyables … 🤔🇵🇹🇧🇷🇺🇦🇫🇷

OL : Ghezzal annoncé titulaire à la place d’Endrick

Ça pourra pas être pire que endrik

OL : Ghezzal annoncé titulaire à la place d’Endrick

De la 3è à la 8è place , plus personne n’a le droit à l’horreur … 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Bonne nouvelle pour l'OM, le nouveau boss ne connait pas le foot

Nous on va peut-être vers notre 14 eme titres et une seconde étoile !!!! Le vrai adversaire de l om c est lyon nous maintenant c est plus des chelsea Liverpool barca.. l om c était sympa annee 90 mais c est tres loin maintenant...deja qu il finisse second .

OL : Ghezzal annoncé titulaire à la place d’Endrick

Il sort celui qui a trop de pression … 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
Rennes
5029148749418
6
Monaco
49291541050437
7
O. Lyonnais
48281468412912
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

Loading