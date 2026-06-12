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Nathan De Cat

PFC : Une pépite belge à 25ME ciblée, la porte est ouverte

Paris FC12 juin , 17:30
parQuentin Mallet
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Dans l'optique de renforcer son effectif avec des jeunes joueurs très prometteurs, le Paris FC s'est positionné dans le dossier Nathan De Cat. L'international belge de 17 ans a même déjà visité les installations parisiennes avec son agent.
Plus de quatre décennies après sa dernière participation dans l'élite du football français, le Paris FC a terminé son premier exercice à une 11e place ambivalente. Pour certains, cette position finale est décevante au regard des finances colossales de ses propriétaires, tandis que pour d'autres, il aurait été difficile de faire beaucoup mieux avec cet effectif.
Quoi qu'il en soit, le club d'Antoine Arnault a réussi son premier pari : se maintenir en Ligue 1 pour la première saison. Désormais, place à un mercato plus ambitieux encore, avec des recrues de grand talent espérées. Et si l'une d'elle n'était autre que le gros phénomène belge du moment, Nathan De Cat ?

Nathan De Cat, la nouvelle folie parisienne

Aux dernières nouvelles, le Paris FC travaille d'arrache-pied pour le faire venir dans la capitale et le chiper au nez et à la barbe de cadors européens. Sudinfo Sports indique en effet que le joueur de 17 ans et son agent ont récemment visité les installations du PFC. Les deux hommes sont visiblement très actifs pour lui trouver un nouveau club, alors que De Cat espère que sa situation sera rapidement réglée. De son côté, Anderlecht s'attend à recevoir au moins 25 millions d'euros pour sa pépite. Une somme qui ne devrait pas inquiéter Antoine Arnault, bien que des clubs comme le Borussia Dortmund, Stuttgart ou le RB Leipzig soient également sur le coup.
Né en 2008 et formé à Anderlecht, Nathan De Cat sort d'une saison particulièrement remarquée pour un joueur de son âge, avec 46 apparitions pour 3 buts et 5 passes décisives. Milieu de terrain de formation, il est un joueur très habile techniquement et capable de contenir la pression adverse en soulageant aussi bien ses défenseurs que ses coéquipiers du milieu de terrain. Un joueur qu'il serait un luxe d'avoir dans son effectif.
N. De Cat

N. De Cat

BelgiumBelgique Âge 17 Milieu

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Jamais de la vie peut être qu à Everton il y avait 2 sacrifiés dans la recup a ses cotés , car lui il court toujours dans le vide et ce n est pas ses 2 ou 3 gris gris dans un match qui vont changer les affaires … à moins que dorénavant il ai appris à se lever le Luc pour l équipe 🙄👀👍🏾

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Bah , les teutons vont sans doute valider avec un gros pourcentage à la revente et p’tet même une priorité de rachat avec un budget validé , normal quoi… 🤪🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

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