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José Mourinho et le Real Madrid, accord trouvé

Liga28 avr. , 21:00
parGuillaume Conte
1
José Mourinho de retour au Real Madrid, 13 ans après son départ houleux. C'est un plan qui commence à sérieusement voir le jour pour cet été.
Voilà une information qui va quand même surprendre les socios du Real Madrid, qui avaient sifflé comme rarement José Mourinho à la fin de son passage à la Casa Blanca. A la recherche d’un entraineur pour la saison prochaine, Florentino Pérez tâte bien le terrain pour récupérer l’entraineur portugais, qui n’est pas resté sans club pendant longtemps après son départ de Fenerbahçe. Il est en effet devenu entraineur du Benfica Lisbonne, qui a croisé le fer avec le Merengue en Coupe d’Europe cette saison.
A 63 ans, il est toujours à la recherche de nouveaux défis, et son agent le sait bien. Ainsi, selon Sky Deutschland, Jorge Mendes et Florentino Pérez ont discuté ces derniers jours de cette possibilité. Un accord a vite été trouvé, et que ce soit le contrat, son salaire ou la durée de son engagement, rien ne semble poser problème entre les deux parties.
José Mourinho a donné son accord à un retour au Real Madrid et il attend désormais de savoir ce que le club de la capitale espagnole décidera dans les prochaines semaines. Si le choix se porte sur lui, alors la signature pourrait intervenir rapidement.
Selon le média allemand, la piste menant à Jurgen Klopp n’a pas été creusée. Après une saison qui s’annonce vierge, Alvaro Arbeloa s’apprête à laisser sa place au poste d’entraîneur. L’autre nom murmuré en Espagne est désormais celui de Lionel Scaloni, ancien joueur de Liga et surtout entraineur de l’Argentine, qui pourrait laisser sa place après le Mondial.
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Derniers commentaires

LdC : Le PSG domine le Bayern dans un match fou !

ben non ça montre que tu n as pas vu le match ...

Greenwood humilie l'OM, Di Meco le vire

si il n avait pas eu ses problemes, jamais l OM aurait pu l attirer. faut etre serieux...

OL : Tolisso, le départ forcé de l'été ?

J'allais écrire la même chose.

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Ça te change des matchs de ton équipe de charlots

OL : Tolisso, le départ forcé de l'été ?

Quel intérêt ? Il a déjà des millions de côté. Même en étant très loin de sa fortune, jamais je n'irais. J'ai d'ailleurs pas compris Lacazette qui est allé là-bas.

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