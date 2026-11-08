Esp : Bagarre au Real Madrid, Konaté a joué un rôle clé

Le retour aux vestiaires à la mi-temps du match entre le Real Madrid et Valence a été très tendu samedi soir et un début de bagarre a éclaté entre les joueurs des deux équipes, impliquant notamment Jude Bellingham.

La grande forme du Real Madrid se confirme. L’équipe de José Mourinho s’est de nouveau imposée samedi soir, sur la pelouse du FC Valence en Liga (0-3). Une victoire nette et sans bavure qui confirme le regain de forme des Merengue aussi bien sur le plan des résultats que du jeu. La supériorité du Real a d’ailleurs provoqué quelques frictions avec les joueurs de Valence au retour aux vestiaires à la mi-temps. Un début de bagarre a même éclaté , impliquant Rüdiger, Militao ainsi que Bellingham. Des agents de sécurité ont dû s’interposer pour apaiser les tensions.

Un joueur du Real Madrid a par ailleurs joué un rôle clé afin que la situation revienne au calme. Selon les informations d’ESPN, Ibrahima Konaté est rapidement intervenu au milieu des échauffourées pour apaiser les tensions dans le tunnel des vestiaires à la mi-temps du match entre le Real Madrid et Valence. La situation était en train de dégénérer et les esprits s’échauffaient, mais le défenseur français passé par le RB Leipzig et Liverpool est lui apparu « très calme » et a ramené tout le monde à la raison.

Son comportement a d’ailleurs fait l’unanimité dans les rangs du Real Madrid mais pas uniquement. Au sein du FC Valence, on a également tenu à saluer l’attitude irréprochable et fédératrice d’Ibrahima Konaté pour apaiser les tensions et éviter que la bagarre entre les différents joueurs impliqués devienne incontrôlable. C’est d’ailleurs peut-être en partie grâce à l’intervention de Konaté que tout s’est calmé assez vite, suffisamment pour que l’arbitre ne mentionne aucun incident particulier dans son rapport d’après-match. Une bonne nouvelle pour le Real Madrid, qui va donc échapper à de possibles sanctions contre Rüdiger, Militao et Bellingham.