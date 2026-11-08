OL : Objectif Ligue des Champions, Maciel prévient les Gones

Malgré une nouvelle défaite à l’extérieur sur la pelouse de Brest ce dimanche après-midi (0-2), l’Olympique Lyonnais ambitionne toujours de retrouver la Ligue des Champions en finissant sur le podium de la L1.

L’intérim de Jorge Maciel à la tête du club rhodanien n’a pas été aussi bénéfique qu’espéré. Si l’ OL a ramené un bon point de la Real Sociedad en Europa League jeudi (1-1), Lyon est par contre revenu bredouille de Brest ce dimanche (0-2). Défait pour la troisième fois de suite à l’extérieur en L1, après des revers contre Lens (1-2) et le PSG (0-2), l’OL est retombé dans ses travers en Bretagne. Dominés par des Ty-Zefs en feu, les Gones ont donc laissé leur place sur le podium du championnat.

Désormais quatrième, Lyon a maintenant trois points de retard sur le Paris FC et quatre sur le LOSC, des concurrents pour la lutte pour le podium. Le Top 3 reste d’ailleurs l’objectif numéro un du club rhodanien, qui n’envisage rien d’autre qu’une qualification directe pour la Ligue des Champions à l’issue de cette saison. C’est en tout cas ce qu’a annoncé Jorge Maciel après cette défaite du côté de Brest.

« La LdC ? On doit l'avoir comme ambition »