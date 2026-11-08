OL : Objectif Ligue des Champions, Maciel prévient les Gones
OL•
parAlexis Rose
Malgré une nouvelle défaite à l’extérieur sur la pelouse de Brest ce dimanche après-midi (0-2), l’Olympique Lyonnais ambitionne toujours de retrouver la Ligue des Champions en finissant sur le podium de la L1.
L’intérim de Jorge Maciel à la tête du club rhodanien n’a pas été aussi bénéfique qu’espéré. Si l’OL a ramené un bon point de la Real Sociedad en Europa League jeudi (1-1), Lyon est par contre revenu bredouille de Brest ce dimanche (0-2). Défait pour la troisième fois de suite à l’extérieur en L1, après des revers contre Lens (1-2) et le PSG (0-2), l’OL est retombé dans ses travers en Bretagne. Dominés par des Ty-Zefs en feu, les Gones ont donc laissé leur place sur le podium du championnat.
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Désormais quatrième, Lyon a maintenant trois points de retard sur le Paris FC et quatre sur le LOSC, des concurrents pour la lutte pour le podium. Le Top 3 reste d’ailleurs l’objectif numéro un du club rhodanien, qui n’envisage rien d’autre qu’une qualification directe pour la Ligue des Champions à l’issue de cette saison. C’est en tout cas ce qu’a annoncé Jorge Maciel après cette défaite du côté de Brest.
« La LdC ? On doit l'avoir comme ambition »
« On a bien démarré, avec de la possession autour de leur surface, sans créer beaucoup de danger. On avait une bonne maîtrise. Prendre un but sur une erreur... Après, le match change. Il nous a manqué de la folie, la deuxième période n'était pas au niveau. C'est peut-être l'enchaînement des matches, on a joué une équipe résiliente, avec beaucoup de maîtrise. Il faut qu'on grandisse vite, parce que notre championnat on le rate contre des équipes qui n'ont pas les mêmes objectifs. On n'a pas le temps, il faut enchaîner. La Ligue des Champions, objectif de l'OL ? On doit l'avoir comme ambition, ça se joue sur ce type de matchs. L'année dernière, on est la meilleure équipe du Top 8 mais on perd contre des équipes plus faibles », a lancé, au micro de Ligue 1+, Maciel, qui souhaite que Lyon reparte vite de l’avant avec l’arrivée prochaine du nouveau coach, Carlos Vicens.
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Derniers commentaires
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Certains sont quand même hyper agressifs et dans l'excès
L1 : L'OM met le feu à Lens et remonte dans le Top 5
😂 faux et faux
L'OL tombe à Brest, le podium s'éloigne
Le problème c'est que quand ça arrive tous les week ends à d'autres équipes ou quand c'est Lyon qui adopte ce comportement, il n'y a plus le même constat de posé. Étrange.
L1 : L'OM met le feu à Lens et remonte dans le Top 5
c est Verge33 et l Dirty qui le disent. pas moi
L1 : L'OM met le feu à Lens et remonte dans le Top 5
et l OL a gagné contre qui? quelles sont les grosses equipes? puis au final, c est normal. l OM joue le maintient !
Ligue 1
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