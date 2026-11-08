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PL : Pierre Sage humilié, les fans réclament sa tête

PL : Pierre Sage humilié, les fans réclament sa tête

Premier League
parHadrien Rivayrand
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Crystal Palace s'est de nouveau incliné en Premier League. Les Eagles occupent la dernière place du championnat et Pierre Sage pourrait être remercié.
En quittant le RC Lens pour rejoindre la Premier League et Crystal Palace, Pierre Sage savait que la donne serait différente. Le niveau du championnat et la mentalité n'ont rien à voir avec ce qu'il avait connu en France, et l'ancien entraîneur de l'OL joue gros pour son image outre-Manche. Après dix journées de championnat, le club londonien de Pierre Sage occupe la dernière place. La situation est critique pour une équipe qui ne cesse de s'enfoncer. La méthode Sage ne prend pas et de nombreux supporters et observateurs des Eagles réclament son départ. Après la défaite face à Liverpool (1-3) ce dimanche en Premier League, les commentaires ont été particulièrement durs envers le natif de Lons-le-Saunier.

Pierre Sage, c'est déjà fini ? 

Sur X, on pouvait notamment lire les réactions suivantes au sujet de Pierre Sage : « Sage n'a pas le niveau à ce stade. Qu'on vire ce clown immédiatement ! » ; « Merci pour les souvenirs, Pierre Sage, tu ne manqueras à personne » ; « Sage est parti, mais j'ai de la peine pour lui. Le problème vient des coulisses. Parish pose problème depuis un bon moment » ; « Malheureusement, Sage, comme De Boer, n'a clairement pas le niveau pour évoluer à ce niveau » ; ou encore : « Au revoir Pierre. Tu n'as pas été épargné par les circonstances, mais ta gestion de l'équipe n'est pas à la hauteur »

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Alors que la trêve internationale approche, Pierre Sage pourrait donc ne pas y survivre. Son aventure en Angleterre tourne actuellement au cauchemar et il lui faudra faire preuve de force mentale pour rebondir, que ce soit avec les Eagles ou dans une autre formation.
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Certains sont quand même hyper agressifs et dans l'excès

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😂 faux et faux

L'OL tombe à Brest, le podium s'éloigne

Le problème c'est que quand ça arrive tous les week ends à d'autres équipes ou quand c'est Lyon qui adopte ce comportement, il n'y a plus le même constat de posé. Étrange.

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c est Verge33 et l Dirty qui le disent. pas moi

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et l OL a gagné contre qui? quelles sont les grosses equipes? puis au final, c est normal. l OM joue le maintient !

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