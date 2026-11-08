Lens-OM : Le but gag de Gouiri en vidéo
Le RC Lens voulait redresser la barre après sa déculottée reçue contre Côme (1-9) cette semaine. C’est très mal parti avec l’ouverture du score d’Amine Gouiri au bout de quelques secondes de jeu sur une énorme incompréhension en défense du côté des Sang et Or. L’attaquant de l’OM ne s’est pas posé de questions et continue d’enfiler les buts.
Fil Info
Derniers commentaires
L1 : L'OM met le feu à Lens et remonte dans le Top 5
Certains sont quand même hyper agressifs et dans l'excès
L1 : L'OM met le feu à Lens et remonte dans le Top 5
😂 faux et faux
L'OL tombe à Brest, le podium s'éloigne
Le problème c'est que quand ça arrive tous les week ends à d'autres équipes ou quand c'est Lyon qui adopte ce comportement, il n'y a plus le même constat de posé. Étrange.
L1 : L'OM met le feu à Lens et remonte dans le Top 5
c est Verge33 et l Dirty qui le disent. pas moi
L1 : L'OM met le feu à Lens et remonte dans le Top 5
et l OL a gagné contre qui? quelles sont les grosses equipes? puis au final, c est normal. l OM joue le maintient !
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|23
|10
|7
|2
|1
|22
|10
|12
|21
|10
|6
|3
|1
|14
|7
|7
|20
|10
|6
|2
|2
|17
|10
|7
|18
|10
|6
|0
|4
|22
|14
|8
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|9
|6
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|12
|3
|16
|10
|4
|4
|2
|13
|11
|2
|16
|10
|5
|1
|4
|21
|21
|0
|15
|10
|4
|3
|3
|18
|12
|6
|15
|10
|4
|3
|3
|9
|8
|1
|13
|10
|4
|1
|5
|17
|15
|2
|13
|10
|3
|4
|3
|15
|14
|1
|10
|10
|3
|1
|6
|18
|22
|-4
|10
|10
|3
|1
|6
|13
|24
|-11
|8
|10
|1
|5
|4
|12
|19
|-7
|8
|10
|2
|2
|6
|9
|19
|-10
|8
|10
|2
|2
|6
|7
|17
|-10
|2
|10
|0
|2
|8
|9
|22
|-13