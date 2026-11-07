Liga : Le Real enchaîne et explose Valence
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En très grande forme depuis plusieurs semaines, le Real Madrid a enchaîné ce samedi face à Valence lors de la 12e journée de Liga. L’équipe de José Mourinho l’a emporté 0-3 grâce à des buts inscrits par Valverde, Arda Güler et Mbappé en fin de match. Les Merengue sont co-leaders de la Liga ce samedi en attendant le choc entre l’Atlético de Madrid et Barcelone dimanche.
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Derniers commentaires
La Chaîne L'Equipe écoeure Jonathan Clauss
A c:/remi Là tu touches le fond. C'est même plus drôle de montrer ta bêtise. Je te plains.^^
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Titeuf42 hater ? Tiens, étonnant !
Ligue 1
Saison régulière
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|N
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|BC
|+/-
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|7
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|1
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|12
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