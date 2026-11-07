Real : Un agent de sécurité frappé par Jude Bellingham ?

Le Real Madrid l’a emporté sans aucune difficulté à Valence, mais des incidents à la mi-temps pourraient coûter cher au club merengue et notamment à Jude Bellingham.

En très grande forme depuis plusieurs semaines, le Real Madrid a confirmé son excellente dynamique sur la pelouse de Valence ce samedi soir avec une large victoire. Une excellente nouvelle pour José Mourinho, lequel se serait en revanche bien passé des incidents survenus à la mi-temps. Au moment de rentrer au vestiaire, les esprits se sont échauffés entre les joueurs du Real Madrid et ceux de Valence, avec notamment des provocations de part et autre. Du côté madrilène, Eder Militao, Antonio Rüdiger et Jude Bellingham sont impliqués selon Nacho Sanchis, journaliste pour À Punt Esports.

La star anglaise du Real Madrid aurait même frappé un agent de sécurité selon notre confrère, un incident qui pourrait lui coûter très cher s’il venait à se confirmer. « Bellingham a frappé un agent de sécurité, en plus de Rüdiger qui a donné une gifle à un autre. Les agents de sécurité sont allés voir l'arbitre qui a pris note de tout. Cela devrait figurer dans le rapport à la fin du match, car les agents de sécurité ont signalé l'incident à l'arbitre qui a tout consigné » souligne Nacho Sanchis. Un point noir dans la soirée parfaite du Real Madrid, provisoirement co-leader de la Liga ce samedi après sa victoire 3-0 à Valence en attendant le choc entre l’Atlético de Madrid et Barcelone dimanche.