Erling Haaland refuse le Barça pour trois raisons

Le FC Barcelone cherche un buteur pour compenser le probable départ de Robert Lewandowski à la fin de la saison. Le champion d’Espagne rêvait d’Erling Haaland, mais un transfert du Norvégien est presque impossible.

En fin de contrat avec le Barça à la fin de la saison, Robert Lewandowski a peu de chances de prolonger son contrat avec le club catalan. Le champion d’Espagne en titre souhaite miser sur un n°9 plus jeune et avait fait d’Erling Haaland son rêve absolu . Le président Joan Laporta était convaincu de pouvoir frapper un énorme coup sur le marché des transferts l’été prochain en attirant l’international norvégien, malgré son contrat délirant le liant à Manchester City jusqu’en juin 2034.

La direction du Barça commence néanmoins à se faire une raison. Selon les informations du site Don Balon, le pensionnaire du Camp Nou a renoncé à l’idée de faire d’Erling Haaland son numéro neuf pour la saison 2026-2027. Plusieurs raisons sont avancées par le site spécialisé pour expliquer ce revirement. D’abord, le contrat du Norvégien à Manchester City fait de lui un joueur presque intransférable. Lié au club anglais jusqu’en 2034, Erling Haaland ne partira pas sauf si Manchester City l’a décidé… et ce n’est pas le cas pour le moment.

Erling Haaland au Barça, c'est non

Deuxièmement, le dossier est tout simplement inaccessible sur le plan financier pour le Barça. Même si le joueur exprimait une éventuelle envie de partir, le champion d’Espagne en titre n’aurait pas les moyens de s’aligner sur les exigences de Manchester City alors que la valeur de l’avant-centre de 25 ans a atteint 200 millions d’euros selon Transfermarkt. Enfin et c’est peut-être le point le plus terrible pour le Barça… Erling Haaland ne veut tout simplement pas quitter Manchester City.

L’avant-centre d’1m95 est « heureux » en Angleterre et vit son rêve en défendant les couleurs des Skyblues, un club qu’il a supporté dans son enfance. Avec de nouveaux joueurs comme Rayan Cherki, Tijjani Reijnders, Nico Gonzalez ou Omar Marmoush à ses côtés, Erling Haaland est pleinement impliqué dans le projet de reconstruction mis en place par Pep Guardiola depuis quelques mois. Le Norvégien n’a donc aucunement l’intention de partir, ni pour Barcelone, ni pour une autre destination l’été prochain. Une piste forcément très sexy à oublier pour le champion d’Espagne, qui peinera à se consoler avec un autre avant-centre tant la piste Haaland était parfaite pour compenser le départ à venir de Lewandowski.