OL : Ce crack fait des choses irréelles, Lyon le blinde

Transfert surprise de l'été en provenance du Sporting, Afonso Moreira est devenu l'un des cadres de l'OL en quelques mois seulement. Le Portugais allie générosité et efficacité. De quoi le rendre intouchable ? Pas tout à fait.

Leader offensif de l' Olympique Lyonnais en début de saison, Malick Fofana a presque été oublié par les supporters rhodaniens. La faute à un certain Afonso Moreira. Quand le Belge s'est blessé à la cheville fin octobre, le Portugais a pris sa succession sur les ailes. L'OL n'a pas fléchi en championnat, bien au contraire. Déniché au sein de la réserve du Sporting et acheté 2 millions d'euros seulement, le Lusitanien a été l'un des hommes clés de la série de 11 succès consécutifs des Gones toutes compétitions confondues.

Afonso Moreira est incritiquable

Buteur contre Laval mercredi, Moreira impressionne autant par son activité balle au pied que par ses efforts dans le repli défensif. Toutefois, malgré son bilan solide, l'ailier de 20 ans subit encore quelques critiques chez les supporters. On lui reproche certaines occasions gâchées et quelques mauvais choix dans la zone de vérité. Une négativité ambiante qui ulcère Poups, consultant pour le compte GonesArea. Ce dernier est dithyrambique concernant le niveau et la progression du Portugais, impliqué sur 14 buts cette saison.

« Continuez de lui cracher à la gueule… J’ai franchement quasiment jamais vu un mec progresser aussi vite à vu d’œil. Il passe du gamin sans minute en pro à mec toujours décisif et toujours présent dans les tâches défensives. Il a pris une maturité folle !! Et cela ne peut qu’aller en se bonifiant avec le temps. Très très heureux de sa progression. Alors oui parfois il n’est plus assez lucide dans les derniers mètres mais qu’est-ce que ça représente en comparaison aux nombreuses actions adverses qu’il a interrompues. Vraiment certains qui crachent sur lui juste pour cracher c’est naze au possible », a t-il écrit sur X.

Au vu de l'état d'esprit irréprochable montré par le jeune joueur cette saison malgré sa faible expérience, l'indulgence est presque obligatoire quand on analyse les matchs d'Afonso Moreira.