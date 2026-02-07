ICONSPORT_294000_0160
Afonso Moreira

OL : Ce crack fait des choses irréelles, Lyon le blinde

OL07 févr. , 8:20
parMehdi Lunay
7
Transfert surprise de l'été en provenance du Sporting, Afonso Moreira est devenu l'un des cadres de l'OL en quelques mois seulement. Le Portugais allie générosité et efficacité. De quoi le rendre intouchable ? Pas tout à fait.
Leader offensif de l'Olympique Lyonnais en début de saison, Malick Fofana a presque été oublié par les supporters rhodaniens. La faute à un certain Afonso Moreira. Quand le Belge s'est blessé à la cheville fin octobre, le Portugais a pris sa succession sur les ailes. L'OL n'a pas fléchi en championnat, bien au contraire. Déniché au sein de la réserve du Sporting et acheté 2 millions d'euros seulement, le Lusitanien a été l'un des hommes clés de la série de 11 succès consécutifs des Gones toutes compétitions confondues.

Afonso Moreira est incritiquable

Buteur contre Laval mercredi, Moreira impressionne autant par son activité balle au pied que par ses efforts dans le repli défensif. Toutefois, malgré son bilan solide, l'ailier de 20 ans subit encore quelques critiques chez les supporters. On lui reproche certaines occasions gâchées et quelques mauvais choix dans la zone de vérité. Une négativité ambiante qui ulcère Poups, consultant pour le compte GonesArea. Ce dernier est dithyrambique concernant le niveau et la progression du Portugais, impliqué sur 14 buts cette saison.
« Continuez de lui cracher à la gueule… J’ai franchement quasiment jamais vu un mec progresser aussi vite à vu d’œil. Il passe du gamin sans minute en pro à mec toujours décisif et toujours présent dans les tâches défensives. Il a pris une maturité folle !! Et cela ne peut qu’aller en se bonifiant avec le temps. Très très heureux de sa progression. Alors oui parfois il n’est plus assez lucide dans les derniers mètres mais qu’est-ce que ça représente en comparaison aux nombreuses actions adverses qu’il a interrompues. Vraiment certains qui crachent sur lui juste pour cracher c’est naze au possible », a t-il écrit sur X.

Lire aussi

OL : Un groupe très amoindri à NantesOL : Un groupe très amoindri à Nantes
Au vu de l'état d'esprit irréprochable montré par le jeune joueur cette saison malgré sa faible expérience, l'indulgence est presque obligatoire quand on analyse les matchs d'Afonso Moreira.
A. Bastardo Moreira

A. Bastardo Moreira

PortugalPortugal Âge 20 Attaquant

Coupe de France

2025/2026
Matchs3
Buts1
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2025/2026
Matchs6
Buts2
Passes décisives2
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs18
Buts2
Passes décisives5
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
7
Articles Recommandés
ICONSPORT_281648_0003
OM

OM : Regragui pour remplacer De Zerbi ?

asse socios verts signe l exploit et entre dans le capital iconsport 266854 0105 398587
ASSE

L’ASSE dopée financièrement en Ligue 2 ?

ICONSPORT_247410_0025
PSG

PSG : Un agent légendaire aide Paris à couler le Real

ICONSPORT_285236_0317
OM

OM : Greenwood de retour, MU craque pour de bon

Fil Info

07 févr. , 12:00
OM : Regragui pour remplacer De Zerbi ?
07 févr. , 11:30
L’ASSE dopée financièrement en Ligue 2 ?
07 févr. , 11:00
PSG : Un agent légendaire aide Paris à couler le Real
07 févr. , 10:30
OM : Greenwood de retour, MU craque pour de bon
07 févr. , 10:00
Nantes perd gros dans la course au maintien
07 févr. , 9:30
OM : Grégory Schneider dénonce un scandale
07 févr. , 9:00
Rennes refuse Pierre Sage, l'erreur fatale
07 févr. , 8:40
PSG : Le Top 10 des salaires révélé, il y d'énormes surprises

Derniers commentaires

PSG-OM : Deux titulaires parisiens vers un forfait

Combien le budget de Nantes pauvre guignol?

PSG-OM : Deux titulaires parisiens vers un forfait

Pout l'enculade tu t'y connais vu que c'est ton activité tous les soirs dans le quartier chaud de marseille ,tu y es très connu et ta femme aussi

PSG-OM : Deux titulaires parisiens vers un forfait

Pauvre guignol ou as tu vu qu'on a peur de tes sous merdes? Quand on perd 3 à 0 à Bruges on s'ecrase .

PSG : Le Top 10 des salaires révélé, il y d'énormes surprises

Vous ignorez sans doute les niveau des salaires des patrons du CAC 40

PSG : Le Top 10 des salaires révélé, il y d'énormes surprises

Les chiffres d'affaires generés dans le foot sont dus à une équipe donc aux joueurs .Les aigris, les envieux jalousent ces joueurs mais si ils avaient eu le talent ,ils auraient trouvé normal de gagner ces sommes là.Moi ça ne me derange pas .Allez voir en NBA le niveau de salaire ,le sport rapporte beaucoup d'argent

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
132134142146-25

Loading