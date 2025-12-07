A la recherche d’un avant-centre capable de prendre la succession de Robert Lewandowski en juin, le FC Barcelone a jeté son dévolu sur Erling Haaland, malgré la difficulté de l’opération sur le plan financier.

En fin de contrat avec le FC Barcelone en juin prochain, Robert Lewandowski vit certainement ses derniers mois en Catalogne. Une prolongation de l’international polonais est peu probable et le champion d’Espagne en titre s’est déjà mis en quête de son successeur. Le nom de Julian Alvarez a été évoqué avec insistance ces derniers mois mais voilà que c’est désormais Erling Haaland qui est cité comme la possible recrue star du Barça l’été prochain.

A en croire les informations obtenues par Don Balon, l’avant-centre norvégien de Manchester City est la priorité absolue de Joan Laporta, qui souhaite former une attaque galactique composée de Haaland en pointe, Raphinha à gauche et Lamine Yamal à droite. Le média espagnol ne manque pas de souligner que sur le plan financier, l’opération sera très difficile à mener à son terme pour Barcelone. En effet, Erling Haaland est sous contrat avec Manchester City jusqu’en 2034 et disposerait d’une clause libératoire estimée à 200 millions d’euros. En l’état et malgré l’économie du salaire à venir de Robert Lewandowski, un transfert de cette envergure n’est pas envisageable pour Barcelone.

Le gros coup Haaland, le Barça y croit

« signature titanesque » du Joan Laporta va donc devoir trouver de nouveaux leviers pour rendre ce transfert possible alors qu’Erling Haaland serait lui favorable à l’idée de poser ses valises en Barcelone. Le Norvégien est chaud pour signer en Espagne et pour ainsi faire l’objet de ladu mercato estival de 2026, comme le souligne le média spécialisé. Don Balon explique par ailleurs que si cette piste était trop compliquée pour le Barça, alors la direction sportive des Blaugrana pourrait se rabattre sur Etta Eyong, avant-centre camerounais de Levante. Sans doute un excellent prospect, mais pas vraiment de quoi faire rêver les Socios du Barça qui n’ont maintenant plus que Erling Haaland en tête.