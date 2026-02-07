ICONSPORT_271641_0290
PSG : Le Top 10 des salaires révélé, il y d'énormes surprises

PSG07 févr.
par Claude Dautel
A la veille du choc contre l'OM, les salaires des joueurs du PSG sont dévoilés par la presse régionale parisienne. Il y a des sacrées surprises.
Le Paris Saint-Germain en a terminé avec la politique des stars et des salaires qui atteignaient des sommes colossales. On pense bien évidemment aux 6 M€ par mois touchés par Kylian Mbappé, ou au 3,7ME empochés par Neymar et Lionel Messi. Contraint par les règles de l'UEFA de revoir cette politique démentielle, Nasser Al-Khelaifi n'a pas eu d'autre solution que de renoncer à tout cela. Et, même si les champions d'Europe en titre ont encore des salaires colossaux, le délire total est terminé, comme en témoigne la grille des salaires dévoilée par le quotidien Le Parisien. Ce dernier s'est appuyé sur une étude réalisée par le cabinet de renom Deloitte, spécialiste des audits.

Doué et Barcola en D2 niveau salarial

Si la première place d'Ousmane Dembélé, avec 1,5ME par mois, n'est pas une surprise, la présence de Lucas Hernandez à la quatrième place avec 1ME en est une. De même, Désiré Doué et Bradley Barcola sont très éloignés du Top 8, puisque si Nuno Mendes gagne 900.000 euros par mois, le duo des jeunes internationaux français, classé juste derrière le joueur portugais, touche 500.000 euros chaque mois. Un gros écart qui se justifie probablement par le fait que ces deux joueurs n'ont pas prolongé depuis qu'ils ont rejoint le PSG. A noter aussi qu'un joueur comme Pacho est lui encore un cran en dessous avec 280.000 euros mensuellement.
Plus globalement, la masse salariale du Paris Saint-Germain, montée jusqu'à 726 millions d'euros en 2022, est retombée à 544 millions d'euros. Sur le papier c'est forcément énorme. Sauf que dans le même temps, le club de la capitale fait un chiffre d'affaires de 837 millions d'euros par an, là où il n'en faisait que 654ME il y a quatre ans. A voir maintenant si sportivement le PSG va pouvoir tenir la cadence, car il est évident que le mercato d'été 2025 a été raté et qu'il faudra rectifier le tir l'été prochain.
Tout cela sans même savoir ce qu'il adviendra d'Ousmane Dembélé qui, malgré son salaire énorme, n'a toujours pas accepté l'offre de prolongation du Paris SG. Nasser Al-Khelaifi étant déterminé à ne rien lâcher sur ce sujet, il se pourrait bien que la belle histoire se termine mal.
Le top 10 des salaires mensuels bruts du PSG (hors primes et bonus)
1. Ousmane Dembélé 1,5ME
2. Marquinhos 1,1ME
3. Achraf Hakimi 1,1ME
4. Lucas Hernandez 1ME
5. Vitinha 950.000 euros
6. Warren Zaïre-Emery 950.000 euros
7. Khvicha Kvaratskhelia 910.000 euros
8. Nuno Mendes 900.000 euros
9. Désiré Doué, Bradley Barcola et Lucas Chevalier 500.000 euros
10. Illia Zabarnyi 450.000 euros
