TV : Nantes - OL, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Complètement inarrêtable depuis deux mois, l’Olympique Lyonnais va tenter d’étendre sa série de victoires face au FC Nantes, un club en grand danger en Ligue 1.

Quelle heure pour Nantes - OL ?

Sur les terrains tous les trois jours entre le championnat, l’Europa League et la Coupe de France, l’OL va enfin avoir une semaine plus tranquille avant d’aborder la suite de sa saison. Mais avant de penser au repos (relatif), Lyon doit finir sa série de matchs par un bon résultat contre Nantes. Ce match entre l’OL et le FCN se jouera ce samedi 7 février à 21h05 au Stade de La Beaujoire. L’arbitre sera Mathieu Vernice.

Sur quelle chaîne suivre Nantes - OL ?

Ligue 1+. Comptant pour la 21e journée de Ligue 1 , cette rencontre entre Nantes et Lyon sera diffusée sur l’antenne de

Les compos probables de Nantes - OL :

À l’arrêt complet depuis sa victoire surprise à Marseille en début d’année 2026 (2-0), le FCN est dans une situation critique. Barragiste (16e) avec un point d’avance sur Auxerre (17e), mais surtout à six longueurs du premier non-relégable, Le Havre (15e), le FCN n’a plus d’autres choix que de réaliser des exploits pour espérer se sauver. Autant dire que le FCN, qui n’a plus gagné à domicile depuis août, va tenter l’impossible contre l’OL. Pour ce match, l’entraîneur Ahmed Kantari disposera d’un groupe complet à sa disposition, sans Deuff.

La compo probable du FC Nantes : Lopes - Centonze, Youssif, Awaziem, Tati, Machado - Kaba, Lepenant - Cabella, Mohamed, Abline. Lopes - Centonze, Youssif, Awaziem, Tati, Machado - Kaba, Lepenant - Cabella, Mohamed, Abline.

Encore en lice dans toutes les compétitions, l’OL enchaîne les très bons résultats. Depuis début décembre, la bande de Paulo Fonseca est sur 11 victoires de suite. Si cette série de succès va forcément s’arrêter un jour, Lyon espère la poursuivre le plus longtemps possible. Pour cela, l’OL devra dominer un FCN à la dérive, histoire aussi de mettre la pression sur Marseille en s’installant sur le podium de L1 avant le Classique PSG-OM prévu dimanche. Pour ce match, Fonseca fera sans Fofana, Mangala, Nuamah ou Tagliafico.

La compo probable de l’OL : Greif - Kluivert, Mata, Niakhaté - Maitland-Niles, Nartey, Morton, Abner - Sulc, Endrick, Afonso Moreira.