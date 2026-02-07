Sergio Ramos à l'OM, la décision est prise

Selon la presse espagnole, l’Olympique de Marseille est le candidat n°1 à la signature de Sergio Ramos. Une information démentie en France, où l’on juge peu crédible la venue du défenseur espagnol en Provence.

De quoi mettre en appétit les supporters phocéens, qui savent que Sergio Ramos n’est plus aussi frais que dans ses années madrilènes, mais qui ne cracheraient pas sur l’idée de voir une telle légende revêtir le maillot olympien. Le scénario a néanmoins peu de chances de se réaliser si l’on se fie aux informations de Mohamed Toubache-Ter. A en croire l’insider sur X, il n’y a rien de concret entre Sergio Ramos et l’OM.

Sergio Ramos à l'OM, le démenti

« Roberto Gomez ment » a notamment publié le spécialiste du a notamment publié le spécialiste du mercato , en plus de poster plusieurs croix rouges pour signifier que l’information de la presse espagnole était inexacte. Les supporters de l’Olympique de Marseille peuvent donc déjà oublier le fantasme Sergio Ramos qui, à moins d’une grosse surprise et d’un coup de maître de Medhi Benatia dans le plus grand des secrets, ne rejoindra pas la Canebière dans les jours à venir.