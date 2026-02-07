ICONSPORT_193704_0001

Sergio Ramos à l'OM, la décision est prise

Selon la presse espagnole, l’Olympique de Marseille est le candidat n°1 à la signature de Sergio Ramos. Une information démentie en France, où l’on juge peu crédible la venue du défenseur espagnol en Provence.
Légende vivante du Real Madrid, Sergio Ramos fera-t-il son retour en Ligue 1 après avoir défendu les couleurs du Paris Saint-Germain pendant deux ans ? La rumeur d’une signature à l’OM a fait l’effet d’une bombe ces dernières heures. Selon le journaliste Roberto Gomez, lequel s’est exprimé sur Radio Marca, la venue de l’ex-défenseur de la Roja du côté de Marseille est possible. « Selon mes informations, l’équipe dont il est le plus proche de signer, c’est l’Olympique de Marseille. Je ne sais pas si ça ira au bout, mais c’est l’information que j’ai » a-t-il notamment déclaré.
De quoi mettre en appétit les supporters phocéens, qui savent que Sergio Ramos n’est plus aussi frais que dans ses années madrilènes, mais qui ne cracheraient pas sur l’idée de voir une telle légende revêtir le maillot olympien. Le scénario a néanmoins peu de chances de se réaliser si l’on se fie aux informations de Mohamed Toubache-Ter. A en croire l’insider sur X, il n’y a rien de concret entre Sergio Ramos et l’OM.

Sergio Ramos à l'OM, le démenti

« Roberto Gomez ment » a notamment publié le spécialiste du mercato, en plus de poster plusieurs croix rouges pour signifier que l’information de la presse espagnole était inexacte. Les supporters de l’Olympique de Marseille peuvent donc déjà oublier le fantasme Sergio Ramos qui, à moins d’une grosse surprise et d’un coup de maître de Medhi Benatia dans le plus grand des secrets, ne rejoindra pas la Canebière dans les jours à venir.

Pour rappel, le défenseur de 39 ans est libre de tout contrat après son expérience à Monterrey au Mexique. Du côté de Marseille, on terminera donc la saison avec Pavard, Medina, Balerdi, Aguerd et Egan-Riley comme solutions à la disposition de Roberto De Zerbi en défense centrale. Largement suffisant pour disputer uniquement la Ligue 1 et la Coupe de France après l’élimination en Ligue des Champions le mois dernier.
